Köln (ots) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat dazu aufgerufen, die verbreitete europaskeptische Stimmung zu "drehen". "Europa, das bedeutet Frieden und Stabilität seit rund 70 Jahren", sagte Laschet der Kölnischen/Bonner Rundschau (Mittwochaugabe): "Leider habe ich den Eindruck, dass Europa nicht so gewürdigt wird, wie es das eigentlich verdient hätte." Die EU gelte als "Prügelknabe". Laschet wörtlich: "Wir müssen daran verstärkt arbeiten, die EU den Menschen besser zu erklären. Die Zögerlichen sagen: die Stimmung ist doch euroskeptisch. Meine Antwort: Dann müssen wir die Stimmung eben drehen - durch mutige Schritte im Interesse der Jugend Europas!" Laschet rief zur Beteiligung an der Europawahl auf: "Wer Europa will, muss zur Wahl gehen und darf nicht darauf hoffen, dass dies andere tun werden." Das Brexit-Referendum habe gezeigt, was passiere, wenn manche Wählergruppen lieber zu Hause bleiben. Seine Landesregierung habe den Anspruch, "dass Nordrhein-Westfalen wieder zu einer treibenden Kraft in der Europapolitik und wichtiger Akteur bei der weiteren Ausgestaltung der Europäischen Union wird". Laschet äußerte sich in dem Interview anlässlich einer Gemeinschaftsaktion von elf nordrhein-westfälischen Tageszeitungen, die 200 Tage vor der Europawahl eine gemeinsame Serie "Unser Europa" starten.



