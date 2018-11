Die Senatoren Tim Kaine (Demokraten) und der zu den Demokraten neigende Bernie Sanders (unabhängig) haben bei den Kongresswahlen in den USA ihre Senatssitze verteidigt. Die US-Sender CNN und Fox News sahen Sanders in dessen Bundesstaat Vermont und Kaine in Virginia unmittelbar nach Schließung der Wahllokale uneinholbar vorn. Kaine hatte sich an der Seite von Hillary Clinton bei der Präsidentschaftswahl 2016 um das Amt des Vizepräsidenten beworben. Sanders hatte im parteiinternen Rennen der Demokraten um die Kandidatur gegen Clinton verloren./dm/DP/zb

