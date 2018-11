QUEBEC CITY, ein Branchenführer bei der Entwicklung der vielseitigsten und benutzerfreundlichsten LiDAR-Entwicklungsplattform für Fahrzeuge, kündigt die Ernennung zweier wichtiger Führungskräfte an, um auf der zunehmenden Dynamik des Unternehmens im Bereich der Festkörper-LiDAR-Technologie aufzubauen und sein Know-how in der Automobil- und Halbleiterbranche weiter in Richtung einer weltweiten Einführung zu lenken.

Adrian Pierce wurde zum Vice President of Global Sales and Business Development ernannt. Herr Pierce ist eine ergebnisorientierte Führungskraft mit über 25 Jahren Erfahrung in der Halbleiterindustrie und mit Bedienerschnittstellen im Automobilbereich. Er ist ein erfahrener Verhandlungsführer mit einer Leidenschaft für Kundenservice und einem sehr guten technischen Verständnis für die Marktbedürfnisse der Kunden im Automobilbereich. Im Laufe seiner Karriere war Herr Pierce bereits als Vice President of Global Sales & Marketing, Americas bei NXP Semiconductors tätig. Vor der Fusion mit NXP im Dezember 2015 war er Vice President for Americas Sales and Marketing bei Freescale.

Michael Poulin, Eng., wurde zum Vice President of Product Management befördert. Herr Poulin kam 2010 zu LeddarTech und hatte vor seiner Beförderung zum Vice President die Position des General Manager of Automotive inne. Herr Poulin ist für die Leitung der Unternehmensabteilung für Produktmanagement verantwortlich, zu der auch die Expertenteams für Anwendungstechnik und Systeme gehören. Diese Teams widmen sich der Bereitstellung einer LiDAR-Plattform, mit der unsere Kunden im Automobilbereich ihre eigenen optimierten LiDAR-Lösungen entwickeln können. Im Laufe seiner Karriere hat Herr Poulin umfangreiche Erfahrung mit der Leitung von Teams gesammelt, die erfolgreich eine breite Palette von LiDAR- und anderen fortschrittlichen technologischen Produkten entwickelt haben, z. B. implantierbare medizinische Geräte im Bereich der Neurowahrnehmung und Neurostimulation sowie der motorisierten Prothetik.

"Ich freue mich sehr, dass Herr Pierce und Herr Poulin jetzt Teil des Führungsteams von LeddarTech sind", sagte Frantz Saintellemy, President und COO von LeddarTech. "Die langjährige Erfahrung von Herrn Pierce in der Automobil- und Halbleiterbranche und die Erfahrung von Herrn Poulin in Bezug auf die LiDAR-Technologie im Automobilbereich stärkt unser Know-how. Sie haben sich ihren Ruf als Branchenführer erworben, und ihre überragenden Führungsqualitäten und ihre langjährige Erfahrung werden eine Schlüsselrolle beim Wachstum der Entwicklungsplattform von LeddarTech für LiDAR-Technologie im Automobilbereich spielen, um die am weitesten verbreitete Plattform für Mobilitätsanwendungen zu werden", schloss er.

"LeddarTech ist fest entschlossen, unseren Kunden die vielseitigste, flexibelste und architektonisch skalierbarste LiDAR-Entwicklungsplattform der Branche zu liefern, und ich bin zuversichtlich, dass LeddarTech durch diese beiden Führungskräfte zusammen mit den anderen in letzter Zeit erfolgten Investitionen in die Geschäftsführung und dem technischen Personal unsere bereits schneller gewordene Markteinführungszeit weiter beschleunigen werden", sagte Charles Boulanger, CEO von LeddarTech. Er fügte hinzu: "Wir werden unsere Bemühungen weiter intensivieren, sowohl in Hinsicht auf technisches Know-how als auch auf Führungsqualitäten die besten Talente für das Unternehmen zu gewinnen. Ich rechne mit einem signifikanten Anstieg unserer gesamten Belegschaft in den nächsten sechs bis neun Monaten - mit 80 neuen Stellen, die sich darauf konzentrieren werden, unsere Kunden mit unserer Entwicklungsplattform für LiDAR-Technologie im Automobilbereich zu unterstützen."

Über LeddarTech

LeddarTech ist ein Branchenführer bei der Entwicklung der vielseitigsten und benutzerfreundlichsten LiDAR-Entwicklungsplattform für Fahrzeuge, die auf der einzigartigen LeddarEngine basiert. Die Leddar Engine besteht aus einer Reihe von für den Einsatz in Automobilen und für den Bereich der funktionalen Sicherheit zertifizierten SoCs , die mit der LeddarSP-Software zusammenarbeiten. Das Unternehmen ist für mehrere technologische Innovationen bei hochmodernen Fernerkundungsanwendungen für den Mobilbereich verantwortlich. Aktive Sicherheit im Automobilbereich, autonomes Fahren, intelligente Beförderung, Flottenfahrzeuge für den Stadtbereich und noch mehr werden mit patentierten Technologien von LeddarTech weiterentwickelt.

