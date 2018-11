Seitdem nämlich die britische Regierung mit der Europäischen Union in den Brexit-Verhandlungen merklich vorangekommen ist, konnte auch die Stärke des Pounds deutlich zulegen. Im Vergleich zum US-Dollar zeigt sich ohnehin seit dem Jahreswechsel 2016/2017 eine intakte Aufwärtsbewegung, die Anfang dieses Jahres zunächst in den Bereich von 1,4345 US-Dollar aufwärts geführt hat. Anschließend stellte sich eine saubere Korrektur bis in den Bereich des 38,2 % Fibonacci-Retracements ein. Das hierbei erzählte Verlaufstief aus August dieses Jahres befindet sich bei 1,2662 US-Dollar und wurde in der vergangenen Woche erneut angesteuert. In Kombination ergibt sich hierdurch nun ein potenzieller Doppelboden und daraus resultierend eine fortgesetzte Stärkung der britischen Währung. Allerdings muss für den technischen Aspekt der Doppelboden zunächst noch mit einem Anstieg weiteren Anstieg über die Verlaufshochs aus September dieses Jahres bestätigt werden. Dann könnte ...

