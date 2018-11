Zwischen Ende 2002 und Anfang 2013 stieg die Aktie von IBM über Jahres hinweg gemächlich aufwärts und erreichte ein Kursniveau von über 200,00 US-Dollar. Anschließend stellte sich jedoch ein regelkonformer Abwärtstrend in Form einer Konsolidierung ein und drückte die Notierungen auf ein Verlaufstief von 116,91 US-Dollar bis Anfang 2016 abwärts. Zwar gelang es anschließend wieder über das Niveau von 180,00 US-Dollar zuzulegen, insgesamt beschreibt die Aktie seitdem aber eine grobe Seitwärtskonsolidierung. Anfang Oktober dieses Jahres wurde die kleinere Seitwärtsphase zur Unterseite aufgelöst und führte zum besagten Kurssturz zurück an die Verlaufstiefs aus 2016. An dieser Stelle gelang es aber in den vergangenen Handelstagen einen vorläufigen Boden zu finden und die Gegenrichtung einzuschlagen. Bislang können Investoren einen gewöhnlichen Pullback auf der Oberseite nachhandeln, für einen Doppelboden ...

