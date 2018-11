Maricann Group Inc.: Wayland Group gibt Veränderungen im Board bekannt DGAP-News: Maricann Group Inc. / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges Maricann Group Inc.: Wayland Group gibt Veränderungen im Board bekannt 07.11.2018 / 07:21 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Wayland Group gibt Veränderungen im Board bekannt TORONTO, ONTARIO, 7. November 2018 - Wayland Group Inc. (CSE: WAYL) (FRANKFURT: 75M) (OTCQB: MRRCF) ("Wayland" oder das "Unternehmen") begrüßt Herrn Clay Horner und Herrn Rudolph (Rudi) Hilti im Board. Dies wird die Unternehmensführung, die globale Strategie, die Finanzen und die Expertise fur fusionen und Akquisitionen verstärken und verbessern. Diese jüngsten Ernennungen zeigen das fortgesetzte Engagement des Managements, das maßvolle Wachstum von Wayland Groups globaler Expansion zu gewährleisten und um die seit Anfang des Jahres offenen Stellen im Board zu besetzen. Ferner wurde Paul Pathak zum Chairman des Board ernannt. "Clays unerreichte Expertise bei Akquisitionen und einzigartige Fähigkeit zur Steigerung des Shareholder Value bietet Wayland einen strategischen Vorteil, während wir ein echtes globales Geschäft aufbauen", sagte Ben Ward, CEO. "Rudi bringt eine einzigartige Perspektive als ein Weltbürger aus Lichtenstein mit einer Leidenschaft für globale Umgestaltung durch nachhaltige Lösungen in das Unternehmen ein." Clay Horner ist ein Direktor der HBH Strategic Advisors, die mehrere große Privatkapitalgesellschaften sowie inländische und internationale Unternehmen über Geschäfts- und Unternehmensangelegenheiten beraten. Bis Februar 2018 war Clay ein Senior-Partner der Anwaltskanzlei Osler, Hoskin & Harcourt LLP. Seine Tätigkeit umfasste viele von Kanadas bedeutendsten Fusions- und Akquisitionstransaktionen mit einem Gesamtwert von über 300 Milliarden Dollar während der letzten 25 Jahre einschließlich bahnbrechender kanadischer Transaktionen und grenzüberschreitender Transaktionen mit den USA, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland, Italien, China, Russland und Südafrika. Er war für beinahe zwei Jahrzehnte der Chairman von Osler und Chairman der Wirtschaftsrechtabteilung. Im Jahr 2011 wurde er von der International Bar Association (Internationale Anwaltsvereinigung) als einer der 15 einflussreichsten Anwälte für Fusionen und Akquisitionen in der Welt benannt. Er ist ein Absolvent der Queens University (BA), der University of Toronto Law School (LLB) und der Harvard Law School (LLM). Rudi Hilti ist ein Unternehmer und ein Visionär aus dem Fürstentum Lichtenstein, ein deutschsprachiger Kleinstaat in Zentraleuropa. Rudi ist ein Weltbürger, ein verantwortungsvoller Optimist und ein Changemaker, der seine finanziellen und emotionalen Ressourcen exklusiv in Projekte aus Leidenschaft investiert, die helfen, die Welt zu einem wirklich nachhaltigen und besseren Ort zu machen. Rudis Erfahrung umfasst die Mitgründung des HUS-Institut, eine globale Ideenschmiede und Deals Advisory mit Price Waterhouse Coopers, Zürich. Rudi hat einen Master in Rechnungs- und Finanzwesen der HSG in der Schweiz. "Es gibt mehrere Gründe, warum die Menschheit die Wiedernutzbarmachung von Cannabis als eine Ressource fördern sollte. Ich bin mit Leidenschaft für Systemänderung und nachhaltige Lösungen. Ich freue mich sehr darauf, mich Waylands Weg anzuschließen," sagte Herr Hilti. Maricann Group Inc. ist unter dem Namen Wayland Group durch ihre Tochtergesellschaften tätig. Für weitere Einzelheiten siehe Pressemitteilung vom 24. September 2018. Über Wayland Group Corp. Wayland ist ein vertikal integrierter Produzent und Vertriebshändler von Cannabis. Das 2013 gegründete Unternehmen ist in Burlington, Ontario, Kanada und München, Deutschland, ansässig und hat Produktionsstätten in Langton, Ontario, Kanada. In Langton betreibt das Unternehmen einen Betrieb zum Anbau von Cannabis, zur Extraktion, Rezeptierung und Vertrieb gemäß den bundesstaatlichen Lizenzen der Regierung Kanadas. Das Unternehmen hat ebenfalls Produktionsbetriebe in Dresden, Sachsen und in Regensdorf, Schweiz. Wayland expandiert zurzeit ihren Anbaubetrieb und Hilfsanlagen in Kanada und wird weiterhin neue Gelegenheiten weltweit verfolgen. Für weitere Informationen über Wayland besuchen Sie bitte unsere Webseite: www.waylandgroup.com. Kontakte: Investor Relations: Graham Farrell VP Communications Graham.Farrell@waylandgroup.com Tel.: 647-643-7665 Corporate Headquarters (Kanada) Wayland Group Corp. (Toronto) 845 Harrington Court, Unit 3 Burlington Ontario L7N 3P3 Canada Tel. 289-288-6274 European Headquarters (Deutschland) Maricann GmbH Thierschstrasse 3 80538 München, Deutschland