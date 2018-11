EXCHANGE NOTICE, NOVEMBER 7, 2018 SHARES FELLOW FINANCE OYJ: DIRECTED ISSUE A total of 11 000 shares will be traded as old shares as of November 8, 2018. Identifiers of Fellow Finance Oyj's share: Trading code: FELLOW ISIN code: FI4000348974 Orderbook id: 160307 Number of shares: 7 128 625 Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260 TIEDOTE, 7. MARRASKUUTA 2018 OSAKKEET FELLOW FINANCE OYJ: SUUNNATTU ANTI Yhteensä 11 000 osaketta otetaan kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 8. marraskuuta 2018. Fellow Finance Oyj:n osakkeen perustiedot: Kaupankäyntitunnus: FELLOW ISIN-koodi: FI4000348974 id: 160307 Osakemäärä: 7 128 625 Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260