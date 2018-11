Zürich - Aberdeen Standard Investments (ASI) vergrössert sein asiatisches Investmentteam um vier Portfoliomanager an den Standorten Shanghai und Hongkong und baut damit seine Expertise bei chinesischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren aus. Mit der Erweiterung seiner Onshore-Anlagekompetenzen unterstreicht ASI sein Interesse an einem langfristigen Engagement am chinesischen Markt, der einen strategischen Schwerpunkt des Unternehmens darstellt.

Edmund Goh, Asian Fixed Income Investment Manager bei ASI, wechselt von Singapur nach Shanghai. Er ist seit 2011 für das Unternehmen tätig, wobei sein Fokus auf chinesischen Staats- und Unternehmensanleihen liegt, und gehört dem Team für die regionalen Anleihenportfolios von ASI an. Aaron Ni ergänzt das Team in Shanghai als Investment Manager und ist für chinesische Onshore-Unternehmensanleihen verantwortlich. Zuvor war er bei Ping An Asset Management auf Kreditanalysen spezialisiert.

Zusätzlich wurde Alec Jin zum Investment-Manager des Teams für asiatische Aktien ernannt. Von Hongkong aus analysiert er in China und Hongkong notierte Aktien. Bislang fungierte er als Director im Leveraged-Finance-Team bei Standard Chartered Bank. Stella Li verstärkt das Team in Shanghai als Investment-Managerin für chinesische Aktien. Sie arbeitete zuvor als Analystin im Aktienresearch von Macquarie Securities und wird nun die Research-Aktivitäten des Teams innerhalb des chinesischen Aktienuniversums ausbauen. Zusammen bringen Edmund Goh, Aaron Ni, Alec Jin und Stella Li vier Jahrzehnte Branchenerfahrung in die Investment-Teams für China ein.

Adam McCabe, Head of Asian Fixed Income bei Aberdeen Standard Investments erklärt:

«Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...