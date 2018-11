Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Delivery Hero hat im dritten Quartal den Umsatz dank guten Wachstums bei Bestellungen und Bruttowarenwert gesteigert. Für das Gesamtjahr hebt der Berliner Online-Marktplatz für Essensbestellungen und -lieferungen zum zweiten Mal in diesem Jahr den Ausblick für den Umsatz an. Beim Ergebnis bekräftigte Delivery Hero aber die jüngste Prognose, nach der wegen zusätzlicher Investitionen gerade auch in Deutschland in diesem Jahr weiter mit Verlusten zu rechnen sei.

Beim Umsatz peilt Delivery Hero, das im deutschen Markt unter den Marken Foodora, Lieferheld und Pizza.de operiert, nun 780 bis 785 Millionen Euro an statt 760 bis 780 Millionen. Nach neun Monaten hatte das Unternehmen davon gut 544 Millionen Euro erreicht, so viel wie im Gesamtjahr 2017.

Von Juli bis September setzte die Delivery Hero SE 201,7 (129,1) Millionen Euro um, währungsbereinigt ein Anstieg von 62 Prozent. Die Bestellungen stiegen um 45 Prozent auf 102,5 (70,6) Millionen Euro. Der Bruttowarenwert - der Gesamtwert der an die Restaurants übermittelten Bestellungen - betrug 1,31 Milliarden Euro, währungsbereinigt ein Plus von 62 Prozent.

Beim Ergebnis erwartet Delivery Hero für das Gesamtjahr weiter eine negative EBITDA-Marge unverändert vom Vorjahreswert von minus 17 Prozent.

Das Unternehmen geht davon aus, die 80 Millionen Euro an zusätzlichen Investitionen in der zweiten Jahreshälfte 2018 vollständig einzusetzen.

Delivery Hero hatte im August zusätzliche Investitionen in Marketing, Restaurantabdeckung, Technologien und Produkte für die zweite Jahreshälfte und 2019 angekündigt, gerade auch im Heimatmarkt Deutschland, wo die Konkurrenz beim Online-Essensbestellgeschäft scharf ist. Die Investitionen sollen zusätzlichen Umsatz generieren.

Angesichts dessen kassierte das Unternehmen im August das Ziel, bis Ende 2019 schwarze Zahlen zu schreiben, erhöhte aber zum ersten Mal den Ausblick für den Umsatz.

Der niederländische Wettbewerber Takeaway.com hatte im dritten Quartal mit seiner deutschen Marke Lieferando sein Ordervolumen auf dem wichtigen deutschen Markt um 40 Prozent gesteigert und das Wachstum das dritte Quartal in Folge beschleunigt. Auch Takeaway investiert derzeit massiv in sein Geschäft und nimmt dafür in Kauf, 2019 im Deutschland-Geschäft noch Verluste zu machen. Allerdings will Takeaway bis zum dritten Quartal 2019 auf Gruppenebene eine positive EBITDA-Marge erwirtschaften.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/smh

(END) Dow Jones Newswires

November 07, 2018 02:10 ET (07:10 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.