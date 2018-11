Der Lichtkonzern Osram Licht AG (ISIN: DE000LED4000) will für das abgelaufene Geschäftsjahr eine gleichbleibende Dividende von 1,11 Euro je Aktie ausschütten. Beim derzeitigen Börsenkurs von 35,15 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 3,16 Prozent. Der MDAX-Konzern hatte 2015 erstmals eine Dividende in Höhe von 0,90 Euro je Aktie bezahlt. Die Hauptversammlung findet am 19. Februar 2019 statt. Darüber hinaus hat ...

