FRANKFURT (Dow Jones)--Scout24 hat vor allem dank der guten Entwicklung von Immobilienscout24 das dritte Quartal mit einem zweistelligen Umsatzwachstum abgeschlossen. Das Management bekräftigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2018.

In den drei Monaten per Ende September steigerte der Münchener Online-Marktplatz mit Fokus auf Immobilien und Automobile das operative Ergebnis (EBITDA) um knapp ein Fünftel auf 75,1 Millionen Euro und damit stärker als am Markt erwartet. Die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit verbesserte sich auf 55,8 von 52,9 Prozent im Vorjahr.

Der Umsatz wuchs, ohne Berücksichtigung von Finanzcheck.de, um 10,8 Prozent auf 131,3 Millionen Euro. Inklusive der erworbenen Finanzportale belaufe sich der Umsatz auf 134,6 Millionen Euro.

Die im MDAX notierte Scout24 AG sei voll auf Kurs, die Jahresziele 2018 zu erreichen, hieß es. Finanzcheck.de sei gut unterwegs, den prognostizierten Umsatzbeitrag von rund 12 Millionen Euro bis Ende des Geschäftsjahres zu erreichen. Die produktseitige Integration in das Scout24-Marktnetzwerk kam gut voran, stellte das Unternehmen fest.

Im Konzern wird 2018 weiterhin ein organisches Umsatzwachstum von 9,0 bis 11,0 Prozent erwartet. Inklusive Finanzcheck.de sollen es 11,5 bis 13,5 Prozent sein. Die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit soll organisch bei 56,0 bis 57,5 Prozent liegen. Da für Finanzcheck.de ein negativer Beitrag zum EBITDA im niedrigen einstelligen Millionenbereich erwartet werde, liege die Messlatte bei der Konzern-EBITDA-Marge niedriger bei 54,5 bis 56,0 Prozent.

November 07, 2018

