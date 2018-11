Größter Verlierer im MDAX war gestern die Zalando-Aktie mit einem Abschlag von über sechs Prozent auf 32,23 Euro. Erwartungsgemäß ist der Online-Modehändler unter dem Strich in die roten Zahlen gerutscht. Von Juli bis September betrug der bereinigte operative Verlust vor Zinsen und Steuern (EBIT-Verlust) 38,9 Millionen Euro. Im Vorjahr stand hier noch ein kleines Plus von 400.000 Euro. Den Umsatz steigerte das Unternehmen um 11,7 Prozent auf 1,20 Milliarden Euro. Den am 17. September gesenkten Ausblick für. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...