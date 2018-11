BARN SW - BARRY CALLEBAUT GJ UMSATZ CHF6,95 MRD, ERW. CHF6,91 MRD SHLN SW - Swiss Life 9M Provisionsüberschuss CHF1,2 MrdACA FP - CREDIT AGRICOLE 3Q NET €1.1B; EST. €1.08BABN NA - ABN AMRO Q3 OP. ERG. €2,32 MRD, ERW. €2,17 MRD AD NA - AHOLD DELHAIZE Q3 BER. OP. GEWINN €647 MIOVOE AV - VOESTALPINE H1 NETTOGEW. €316,2 MIOVER AV - VERBUND 9M NETTOGEW. €282,8 MIOAMS SM - AMADEUS 9M EBITDA €1.59B VS. €1.47B Y/Y BLACKROCK - Ermittler der Kölner Staatsanwaltschaft haben am Dienstag Räume des Vermögensverwalters Blackrock in München durchsucht. Anlass war ein Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit sogenannten Cum-Ex-Geschäften zulasten der Staatskasse in den Jahren 2007 bis 2011. Der Konzern erklärte, mit den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...