Die positive Dynamik der europäischen Währung lässt nach und so zieht sich der EUR/USD am Mittwoch aus dem Bereich der 1,1480 zurück. EUR/USD Gewinne sind durch die 1,1480 begrenzt Das Paar ist in Reaktion auf den leichten Rückgang des Greenback zum neuen Mehrtageshoch gestiegen, nach dem das Ergebnis der US Midterm-Wahlen feststand. Die Demokraten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...