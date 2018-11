Die Zeiten stark steigender Kurse in den Cannabis-Aktien scheinen vorerst vorüber, denn mittlerweile befindet sich ein Großteil der Aktien der führenden Unternehmen der Branche in Korrekturbewegungen. Tilray hat vom Allzeithoch bereits 65 Prozent an Wert verloren und auch andere Aktien des Sektors büßten in den letzten Wochen fast 40 Prozent an Wert ein.

