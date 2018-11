Das Ergebnis der US-Zwischenwahlen ist da. Während die Asien-Börsen im roten Bereich notieren, wird der deutsche Aktienmarkt positiver erwartet.

Nach den US-Kongresswahlen dürfte es am deutschen Aktienmarkt zunächst nach oben gehen. Banken und Brokerhäuser berechneten den Dax am Mittwoch zur Eröffnung rund ein halbes Prozent höher. Am Dienstag hatte er 0,1 Prozent niedriger bei 11.484 Punkten geschlossen.

Für die Republikaner von Präsident Donald Trump zeichnet sich eine Niederlage im Repräsentantenhaus ab. Die Demokraten nahmen ihnen nach ersten Ergebnissen und Medienberichten aus der Nacht zum Mittwoch die Mehrheit ab. Allerdings dürften die Republikaner den Prognosen zufolge die Kontrolle über die zweite Kammer, den Senat, wohl ausbauen.

Die Spaltung im Kongress dürfte es für Trump schwieriger machen, seine politische Agenda umzusetzen. "Der Dollar gibt deswegen etwas nach, denn weitere Steuersenkungen erscheinen nun unwahrscheinlicher", sagte Analyst David Madden von CMC Markets.

In Washington beginnt zudem der Offenmarktausschuss der US-Notenbank Fed mit seinen Zinsberatungen. Das Ergebnis wird erst am Donnerstagabend (MEZ) erwartet. Überwiegend rechnen Anleger nicht mit einer Zinsänderung.

Blick auf die Einzelwerte

Bei den Aktienanlegern in Europa steht auch die laufende Bilanzsaison im Rampenlicht. Unter anderem lassen sich Münchener Rück, BMW und Adidas in die Bücher schauen.

Vorgaben aus Übersee

Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...