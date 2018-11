Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Adidas nach Quartalszahlen und einem erhöhten Ausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Die Konsensprognose für den Gewinn je Aktie des Lifestyle-Konzerns in diesem Jahr dürfte nun um ein bis zwei Prozent steigen, schrieb Analyst Richard Edwards am Mittwoch in einer ersten Einschätzung. Die Bruttomarge im dritten Quartal liege um einen Prozentpunkt über der Konsensschätzung./bek/zb Datum der Analyse: 07.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2018-11-07/09:00

ISIN: DE000A1EWWW0