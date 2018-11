Global Switch, ein führender Eigentümer, Entwickler und Betreiber großflächiger Carrier- und Cloud-neutraler Rechenzentren in Europa und in der Region Asien-Pazifik, hat heute die Ernennung von Matthew Dent zum Chief Commercial Officer und Peter Knapp zum Group Director Europe gemeldet.

Chief Commercial Officer

In seiner neu geschaffenen Position wird sich Matthew Dent auf das Geschäftswachstum, die Kapitalrendite und Strategien konzentrieren, die das Profil von Global Switch im Markt schärfen und die wirtschaftliche Leistungsstärke des Unternehmens weiter steigern. Zu seinen Aufgaben gehört die Leitung der Teams Commercial, Marketing und Kommunikation sowie der Rechtsabteilung. Zudem verantwortet er das Beschaffungswesen und den Lebenszyklus der Infrastruktur.

Dent hatte zuvor in über 15 Jahren verschiedene leitende Funktionen in der Rechenzentrumsbranche inne. Er besitzt ein profundes Wissen in den Bereichen strategisches Beteiligungs-Management, Bewertung, der Entwicklung von Immobilien und Rechenzentren, Marketing und Finanzen. In den letzten zwölf Jahren war er Managing Director beim britischen Immobilienfonds und Vermögensverwalter Glebe. Als CEO hatte Dent davor ein Rechenzentrum für den Einzelhandel im Zentrum von London gegründet und dieses als Teil des Investmentportfolios von Glebe weiterentwickelt. Von 2001 bis 2006 war er schon einmal für Global Switch tätig.

Group Director, Europe

Peter Knapp wird für die Leitung der kontinentaleuropäischen Rechenzentren von Global Switch einschließlich Amsterdam, Frankfurt, Madrid und Paris zuständig sein. Sein Hauptaugenmerk gilt der Lenkung und Überwachung der europäischen Vertriebsaktivitäten. Die Schwerpunkte liegen auf den bestehenden Kundenbeziehungen, der Generierung von Neugeschäft sowie der Sicherstellung der erfolgreichen Umsetzung der Geschäftspläne. Darüber hinaus überwacht er die Entwicklung des hochmodernen Rechenzentrums Frankfurt Nord, in das Global Switch 115 Millionen EURO investiert. Das neue Rechenzentrum wird derzeit in unmittelbarer Nähe zum bereits existierenden Rechenzentrum Frankfurt Süd errichtet und soll 2019 in den Betrieb gehen.

Knapp hat in fast drei Jahrzehnten umfangreiche berufliche Erfahrungen in der ITK-Industrie gesammelt und war dabei überwiegend für Unternehmen in der Rechenzentrumsbranche tätig. Mehr als zehn Jahre war er Geschäftsführer der deutschen Unternehmenseinheit eines führenden europäischen Rechenzentrumsbetreibers. Diese entwickelt er erfolgreich zur größten und umsatzstärksten Einheit innerhalb der gesamten Gruppe. Zuvor war er bei verschiedenen Technologieunternehmen beschäftigt. Zuletzt als Global Chief Digital Officer Executive Vice President Infrastructure bei der Samson AG. Weitere berufliche Stationen waren Kana Software, Oracle und Cambridge Technology Partners.

John Corcoran, CEO of Global Switch, sagte: "Matthew Dent und Peter Knapp bringen beide ein außergewöhnliches Wissen und Erfahrungen im Rechenzentrumsmarkt mit in unser Unternehmen ein, das uns hervorragend dabei helfen wird, unser marktführendes Angebot in Europa und in der Region Asien-Pazifik weiter zu festigen und auszubauen."

Über Global Switch

Global Switch ist ein führender Eigentümer, Betreiber und Entwickler großflächiger Carrier und Cloud-neutraler, Multi-Customer Rechenzentren in Europa und in der Region Asien-Pazifik. Das 1998 gegründete Unternehmen hat ein bewährtes Geschäftsmodell, nachweisbare Erfolge und besitzt das höchste Credit-Rating aller Firmen in der Rechenzentrumsbranche mit Investment Credit Ratings von Fitch, Moody's und Standard Poor's. Global Switch ist ein wichtiger und strategischer Partner für Kunden, die sichere und resiliente Rechenzentrums-Dienste mit skalierbaren Kapazitäten und einem hochrangigen Kundenservice benötigen. Das Unternehmen konzentriert sich dabei auf hochresiliente, zentrale, netzwerkdichte Standorte mit niedrigen Latenzzeiten in erstklassigen City-Lagen und Internetknotenpunkten in der Nähe der Kunden in den Finanz- und Wirtschaftszentren. Global Switch betreibt Rechenzentren ausschließlich in Tier 1 Märkten in Europa und in der Region Asien-Pazifik bis hin zu Tier III oder höher. Die Brutto-Geschossfläche aller Rechenzentren beläuft sich auf insgesamt 340.000 m². Diese werden von einem breiten Kundenspektrum, weltweit und national tätigen Unternehmen jeder Größe, staatlichen Organisationen, Finanzinstituten, weltweit tätigen Systemintegratoren, Telekommunikations-Carriern, Cloud und Managed Services Providern und anderen Hosting-Unternehmen genutzt.

Weitere Informationen auf der Webseite: www.globalswitch.com

