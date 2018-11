Puh, bei Siemens (WKN:723610) up-to-date zu bleiben ist wie ein paar Dutzend "normale" Unternehmen zu verfolgen. Fast täglich lassen sich neue versteckte Wachstumstreiber, aber auch klaffende Baustellen entdecken. Nun stehen die Zahlen zum abschließenden vierten Quartal an, Grund genug, eine neue Bestandsaufnahme zu erstellen. Auch wenn Siemens insgesamt einen guten Eindruck macht, könnte es ratsam sein, nicht überhastet einzusteigen. Was jetzt für einen Einstieg in die Siemens-Aktie spricht Gleich vorneweg: Für die Aktie spricht ganz klar der zurückgekommene Kurs. Auf Jahressicht steht ein Minus von schmerzlichen 20 % (Stand: 05.11.) zu Buche. Damit sind wir wieder zurück auf dem Plateau ...

