Pfäffikon - Die rekordhohen Absicherungskosten verschärfen für institutionelle Investoren die Herausforderungen bei der Suche nach renditebringenden Anlagen - und, die weiterhin divergierende Zinspolitik der Zentralbanken in den USA und Europa verstärkt die Problematik noch zusätzlich. Vor allem deutsche Vorsorgeeinrichtungen stehen vor einer fundamentalen Herausforderung: Sollen sie ihre Assets weiter gegen Wechselkursschwankungen absichern - und, wenn ja, wie ist mit den hohen Absicherungskosten umzugehen?

Wenn Zinsdifferenzen die Absicherungskosten in die Höhe treiben

Grundsätzlich bedingt die Währungsabsicherung, dass die Währung der zugrundeliegenden ausländischen Anlage über ein Devisentermingeschäft verkauft wird, um deren Auf- oder Abwertung auszugleichen. Die Preisdifferenz zwischen einem Devisentermin- und dem entsprechenden Kassakurs entspricht dem Unterschied der beiden involvierten Zinssätze.

Im Kontext der Währungsabsicherung bedeutet dies, dass jenen Investoren, welche die höherverzinste Währung absichern müssen - im Vergleich zum Zinsniveau der Heimwährung - Absicherungskosten entstehen. Und dies nicht zu knapp! Gerade für EUR Investoren kann die Währungsabsicherung mit teilweise nicht unerheblichen Kosten verbunden sein, was wiederum die eh schon magere Gesamtperformance in Zeichen der anhaltenden Tiefzinssituation verhagelt.

Absicherungskosten - wo liegt die Schmerzgrenze?

Die Tragweite des Problems lässt sich ganz einfach mit Blick auf die Praxis darstellen: Ein Vergleich der vier grössten Fremdwährungspositionen, welche EUR Investoren typischerweise in ihren Portfolios haben, zeigt per 30.10.2018 die folgenden annualisierten Absicherungskosten auf (Basis 3-Monats-Terminkurse):

USD: 3.39% GBP: 1.41% JPY: 0.18% AUD: 2.93%

Konkret belaufen sich die Absicherungskosten beispielsweise für einen EUR Investor mit einem Fremdwährungsbestand von USD 100 Mio. auf beträchtliche EUR 3.4 Mio. Dabei war die Situation nicht immer so prekär. Vielmehr haben sich die Zinsdifferenzen in einer historischen Betrachtung über die Zeit hinweg substantiell bewegt. (Chart). So war die Periode nach der Finanzkrise und vor der Aufhebung des EURCHF-Mindestkurses eine Phase der relativ sehr tiefen Absicherungskosten. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass die Zentralbanken damals eine konvergierende Zinspolitik umgesetzt haben. Im Zuge der aktuell divergierenden Zinspolitik sind die Absicherungskosten weiter gestiegen und werden wohl weiter steigen. Wie weit noch?

Situation schlimmer als vor Finanzkrise

Ein wesentlicher ...

