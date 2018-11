Das US-Analysehaus Bernstein Research hat FMC nach einem abgelehnten Gesetzesentwurf zu Dialysekliniken in Kalifornien (Prop 8) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Auch wenn sie erwartet habe, dass eine Zustimmung zu Prop 8 unwahrscheinlich ist, nehme die nun gefallene Entscheidung Unsicherheit und Druck heraus, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sowohl der Dialyseanbieter FMC als auch der Dialysedienstleister DaVita dürften von den Neuigkeiten profitieren./ck/la

Datum der Analyse: 07.11.2018

