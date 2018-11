Der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, geht davon aus, dass das Regieren für US-Präsident Donald Trump nach den Kongresswahlen in den USA schwieriger wird. "Die beiden Lager müssen sich einen, sie müssen zusammenfinden", sagte der CSU-Vize am Mittwoch dem Bayerischen Rundfunk. "Das ist vielleicht die gute Botschaft des Tages." Die Gesetzgebung werde für Trump schwieriger. Seine Republikaner haben die Mehrheit im Repräsentantenhaus an die Demokraten verloren. Im Senat konnten sie die Mehrheit aber klar halten./hme/DP/zb

AXC0122 2018-11-07/09:15