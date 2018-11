SAN FRANCISCO (USA), Nov. 07, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- PredictHQ, das Dateninformationsunternehmen für reale Ereignisse, kündigte heute eine von Aspect Ventures angeführte Finanzierungsrunde der Serie A in Höhe von 10 Millionen US-Dollar an, an der Lightspeed und die australischen Investorenfirmen Rampersand VC sowie der AddVenture Fund beteiligt sind. PredictHQ versieht Unternehmen wie Uber, Domino's und Booking.com mit Informationen, die ihnen helfen, Nachfrageschwankungen für ihre Produkte und Dienstleistungen zu antizipieren, indem Daten über reale Ereignisse wie Konzerte, Sportveranstaltungen, Konferenzen, Aufführungen, Feiertage, schlechtes Wetter und sogar Terroranschläge erfasst werden. Theresia Gouw, Mitbegründerin von Aspect Ventures, wird in den Vorstand von PredictHQ aufgenommen.

"Viel zu lange haben Unternehmen auf ein wirkliches Verständnis der Bewegungen von Menschen auf der ganzen Welt und deren Auswirkungen auf Umsätze, Produktverwendung, Lieferketten und Geschäftstätigkeiten verzichten müssen. PredictHQ löst dieses Problem und arbeitet bereits mit einigen der umsichtigsten Firmen der Welt zusammen", sagte Gouw. "Mein Team bei Aspect Ventures war von dem Potenzial der Datenplattform von PredictHQ beeindruckt, mit der Milliarden von Dollar in der globalen Wirtschaft erschlossen werden können. Die Datenplattform tut für den Handel das, was Stripe für den Zahlungsverkehr getan hat."

Entwickler, Produktverantwortliche und Datenwissenschaftler setzen auf die globale Ereignis-API von PredictHQ, um die Auslöser hinter den Bewegungen der Menschen und ihre Auswirkungen auf den Handel zu verstehen. Jedes Jahr verlieren Unternehmen Milliarden von Dollar, weil sie nicht die Änderungen in Nachfrage, Kundeninteresse und -Aktivitäten voraussagen können. Die genaue Festlegung, wodurch ein Anstieg der Nachfrage zu einem bestimmten Zeitpunkt verursacht wird, ist ein komplexes Datenproblem, an dessen Lösung sich Unternehmen erfolglos versucht haben. Sie verwenden dabei unvollständige historische Daten ohne Kontext, die nicht den dynamischen Charakter von Ereignissen widerspiegeln, so dass diese Unternehmen nicht auf die Erfüllung der Bedürfnisse ihrer Kunden vorbereitet sind.

Airlines wissen beispielsweise nicht, warum sich ein Anstieg der Buchungen nach Atlanta in einem Jahr nicht im nächsten Jahr wiederholt, oder eine Mietwagenfirma kann sich nicht erklären, warum plötzlich ihr gesamter Wagenpark in Mailand reserviert wurde. Ebenso können Fahrgemeinschaftsunternehmen den Fahrern nicht genau sagen, wann und wo sie sein sollen, weil sie keinen Überblick über die Ereignisse und ihre Größenordnung haben: Handelte es sich um einen Quizabend in einer lokalen Bar, ein Stadionkonzert oder eine Sportveranstaltung?

"Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Unternehmen und ihren Kunden dabei zu helfen, sich besser auf die Ereignisse in ihrer Umgebung vorzubereiten. Wir treiben den vorausschauenden Handel voran", sagte Campbell Brown, CEO und Mitbegründer von PredictHQ. "Es gibt jedes Jahr Millionen von Ereignissen auf der ganzen Welt, die auf bestimmte Branchen in unterschiedlicher Weise Auswirkungen haben. Oftmals gibt es mehrere Ereignisse am gleichen Ort und zur selben Zeit, die einen regelrechten Nachfrageboom auslösen können, den aber niemand erwartet hatte. Bislang gab es kein zentrales Archiv von realen Ereignisdaten, geschweige denn von Informationen, die auf diesen Daten aufbauen, damit sie zugänglich und umsetzbar werden. Durch das Verständnis der Auswirkungen von Ereignissen hilft PredictHQ den Unternehmen, auf die Nachfrage der Kunden zu reagieren, womit sofortige Gewinne realisiert werden können, die direkt vor der Nase versteckt liegen."

Transportfirmen wie Uber verwenden PredictHQ, um zu ermitteln, wie viele Fahrer an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit benötigt werden. Hotels und Reiseagenturen wie Booking.com nutzen PredictHQ, um ihre Preisgestaltung zu optimieren, während Restaurants wie Domino's auf PredictHQ zugreifen, um Auslieferungsfahrer bereitzustellen und um Anpassungen vorzunehmen, wie viele Pizzazutaten an bestimmten Orten vorrätig gehalten werden müssen.

PredictHQ sammelt und überprüft mehr als 2 Milliarden Datenpunkte und reichert eine einzige API mit fast 20 Millionen Ereignissen aus über 30.000 Städten weltweit an. Unternehmen erhalten einen kompletten, standardisierten und angereicherten Datensatz, den sie dazu verwenden können, um maßstabsgerechte Prognosen, Planungen und Marketing-Modelle zu erstellen. Entwickler nutzen die API von PredictHQ, um Dienstleistungen, Lieferketten, Funktionen, Messaging und die Preisgestaltung auf der Grundlage realer Ereignisse dynamisch anzupassen.

"Campbell ist ein unglaublich begabter CEO, der eine ganz besondere Vision für seine Firma, ein talentiertes Team und ein Produkt hat, mit dem globale Unternehmen Milliarden von Dollar aus wirtschaftlichen Möglichkeiten erzielen können", so Arif Janmohamed, Partner bei Lightspeed Venture Partners. "Jedes Unternehmen, das eine konkrete Ware oder Dienstleistung - vom Transport über Softdrinks zu Computer-Hardware - verkauft, ist darauf angewiesen, seine Lieferkette zu optimieren und die Nachfrage zu verstehen. Mit PredictHQ haben die Unternehmen jetzt Zugriff auf die notwendigen Daten, um genau das tun zu können."

Über Aspect Ventures

Aspect Ventures ist eine führende Risikokapitalgesellschaft im Silicon Valley, die im Jahr 2014 von zwei Industrieveteranen des Silicon Valley gegründet wurde. Aspect hat im Jahr 2015 seinen ersten institutionellen Fonds in Höhe von 150 Millionen US-Dollar und im Jahr 2017 einen zweiten Investmentfonds über 200 Mio. US-Dollar aufgelegt. Aspect investiert in ein breites Spektrum von Branchen wie Cybersicherheit, Zukunft der Arbeit, digitale Gesundheit und mehrere andere aufstrebende Technologiebereiche. Dem aktuellen Portfolio gehören Cybersicherheitsanbieter wie ForeScout Technologies (FSCT), Cato Networks und Exabeam an, dazu Unternehmen, die auf die Zukunft der Arbeit fokussiert sind wie Crew, Gusto, Chime und The Muse, ebenso Startups für digitale Gesundheit wie Vida Health, Grokker und Solv. Die künstliche Intelligenz dient Aspect als grundlegende technologische Plattform für mehrere Investitionen, die sich auf wichtige Märkte konzentrieren, darunter Unternehmen wie Amino (digitale Gesundheit), Astro & Troops (Zukunft der Arbeit) und Mapper (autonome Fahrzeugsoftware). Zusammengenommen umfasst die Erfolgsbilanz des Investmentteams der Firma 11 IPOs, 29 erfolgreiche Akquisitionen, mehrere Milliarden US-Dollar an öffentlicher Marktkapitalisierung und über 500 Runden an aufgenommenem Anschlusskapital für Portfoliounternehmen.

Über Lightspeed Ventures

Lightspeed Venture Partners ist eine Risikokapitalgesellschaft, die sich auf die Beschleunigung disruptiver Innovationen und Trends im Unternehmens- und Verbrauchersektor konzentriert. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat das Lightspeed Team Hunderte von Unternehmern unterstützt und mitgewirkt beim Aufbau von mehr als 350 Unternehmen weltweit wie Snap, The Honest Company, GrubHub, Nest, Nutanix, AppDynamics und MuleSoft. Das Unternehmen betreut derzeit über 6 Mrd. US-Dollar an gebundenem Kapital und investiert in den USA und international, unterstützt von Anlageexperten und Beratern im Silicon Valley, Israel, Indien und China. www.lsvp.com

Über PredictHQ

PredictHQ ist ein Dateninformationsunternehmen mit einer Plattform für reale Ereignisse, die reale Ereignisse auf der Welt zu einer einzigen globalen Quelle der Wahrheit zusammenfasst, bereinigt, anreichert und einordnet. Dies hilft Unternehmen, die Auswirkungen von Ereignissen auf die Nachfrage besser zu verstehen und zu nutzen, ohne selbst die schwere Aufgabe übernehmen zu müssen. Einfach ausgedrückt ist PredictHQ ein Premiumdatenservice, der Sie in die Lage versetzt, intelligentere Produkte auf den Markt zu bringen. Erfahren Sie mehr unter PredictHQ.com.



Über Rampersand

Der australische Fonds Rampersand, der auf Unternehmen in der Wachstumsphase fokussiert ist, investiert und unterstützt die besten australischen und neuseeländischen Technologiegründer und verhilft ihnen dazu, große globale Marktführer zu werden. Die Gründer Jim Cassidy und Paul Naphtali kehrten nach Australien zurück, nachdem sie in leitenden Positionen bei Technologieunternehmen im Silicon Valley, in Europa und Asien gearbeitet hatten. Rampersand hat seit 2013 in mehr als 20 Unternehmen wie Assembly Payments, Cog Systems, Expert360, Sendle und PredictHQ investiert.

Kontakt

Danielle Stickler

PredictHQ@bateman-group.com