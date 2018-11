Baden (ots) - Beim Bau für das neue, vom Architekten Mario Botta

gestaltete Thermalbad und das Ärzte- und Wohnhaus in Baden kommt es

zu Verzögerungen. Der Aushub einer unerwartet hohen Menge inerten

Materials und Umplanungen bei der Bauplatz-Erschliessung - infolge

neuer geologischer Erkenntnisse während des Aushubs - machen eine

Änderung des Bauablaufs erforderlich. In Folge wird die Eröffnung des

neuen Thermalbads auf das zweite Halbjahr 2021 verschoben. Der Bau

des Ärzte- und Wohnhauses und des Verenahof-Gevierts in eine Klinik

für Prävention und Rehabilitation wird im Frühling 2021 abgeschlossen

sein.



Mit dem Spatenstich vom 17. April 2018 wurde in den Bädern von

Baden unter der Regie des Generalunternehmers HRS Real Estate AG mit

dem Aushub für den Bau des neuen, vom Architekten Mario Botta

entworfenen Thermalbads und des Ärzte- und Wohnhauses begonnen. Dabei

ist man auf eine dreimal grössere Menge inerten Materials gestossen,

als Experten prognostiziert haben. Das hat die Aushubdauer um mehrere

Monate verlängert. Als inertes Material bezeichnet man Bauabfälle,

welche zu mindestens 95 % aus Steinen oder gesteinsähnlichen

Bestandteilen wie Beton, Ziegel, Glas, Mauerabbruch oder

Strassenaufbruch bestehen und, nach einer Separierung vor Ort, in

einer speziellen sogenannten Innertstoffdeponie entsorgt werden

müssen. Ebenfalls wesentlich mehr Zeit als geplant nimmt die

Wegführung der Baupiste in Anspruch, wo man während des Aushubs neue

Erkenntnisse bezüglich der Beschaffenheit des dortigen Untergrunds

gewonnen hat. Um die darunterliegende Keuperschicht und vor allem die

Quellen zu schützen, wurde entschieden, die Bauplatz-Erschliessung

neu zu planen und die geänderten Pläne der kantonalen Baubehörde

einzureichen. Der nahende Winter lässt demzufolge den Start der

Baumeisterarbeiten erst im Frühling 2019 zu.



In der Folge verschiebt sich die Hochbauphase für das Thermalbad

und das Ärzte- und Wohnhaus, weshalb Eröffnung der drei baulogistisch

voneinander abhängigen Bauvorhaben erst im Jahr 2021 stattfinden

kann. Die im Verenahof-Geviert geplante Klinik für Prävention und

Rehabilitation wird zusammen mit dem Ärzte- und Wohnhaus im Frühling

2021, das Thermalbad im zweiten Halbjahr 2021 eröffnet. Die am

Bauprojekt beteiligten Partner bedauern die Verzögerung, geben aber

einer sicheren und sichernden, qualitativ hochstehenden Bauweise den

Vorzug gegenüber einer stringenten Termineinhaltung. Dennoch werden

auch in den Wintermonaten die Arbeiten nicht ruhen, da sowohl beim

Bad als auch im Verenahof-Geviert meteorologisch nicht tangierte

Bauarbeiten wie Mauer-Abbrüche und Schadstoff-Entsorgungen

weitergeführt werden können.



Originaltext: Verenahof AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100064440

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100064440.rss2



Kontakt:

Marc Bertschinger, Tel: +41 56 269 78 17,

m.bertschinger@stiftungbadzurzach.ch



Cassandra Buri, Tel: +41 58 122 80 85 / +41 79 275 62 65,

cassandra.buri@hrs.ch