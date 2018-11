Chemesis International Inc.: Chemesis International Inc. und Rapid Dose Therapeutics unterzeichnen Abkommen, um QuickStrip Oral Thin Strips nach Puerto Rico zu bringen DGAP-News: Chemesis International Inc. / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges Chemesis International Inc.: Chemesis International Inc. und Rapid Dose Therapeutics unterzeichnen Abkommen, um QuickStrip Oral Thin Strips nach Puerto Rico zu bringen 07.11.2018 / 09:17 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Chemesis International Inc. und Rapid Dose Therapeutics unterzeichnen Abkommen, um QuickStrip Oral Thin Strips nach Puerto Rico zu bringen Rapid Dose Therapeutics bietet geschützte orale und nicht-invasive Arzneimittelverabreichungstechnologien, die für Applikationen vieler verschiedener Arten von Gesundheitsprodukten konzipiert sind. 7. November 2018. Vancouver, British Columbia. - Chemesis International Inc. (CSE: CSI) (das "Unternehmen" oder "Chemesis") und Rapid Dose Therapeutics Inc ("RDT"), ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das bahnbrechende geschützte Arzneimittelverabreichungstechnologien anbietet, die zur Verbesserung der Patientenresultate konzipiert wurden, geben bekannt, dass sie weiteres endgültiges Abkommen unterzeichnet haben, um QuickStrip Oral Thin Strips nach Puerto Rico zu bringen. Das Unternehmen gab bereits am 12. Oktober 2018 ein endgültiges Abkommen zur Produktion von QuickStrip im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt. Gemäß der Konditionen des Abkommens wird Chemesis die Rechte zur Produktion, zum Vertrieb und Verkauf der QuickStrip-Produkte sowie Rechte für den Cannabismarkt in Puerto Rico erhalten. Diese Partnerschaft erlaubt Chemesis eine weitere Stärkung ihrer Position in Puerto Rico, indem dies dem Unternehmen die Verwendung eines bequemen Arzneimittelverabreichungssystems erlauben wird, das eine Vielfalt von Verbrauchern anvisieren kann und ihnen ebenfalls die Anwendung von Cannabisprodukten auf eine neue Art erlaubt. Das Unternehmen wird sich weiter positionieren, um aus diesem wachsenden Markt mittels innovativer und effektiver Produkte einen Nutzen zu ziehen. "Wir freuen uns, RDT und ihre QuickStrip Oral Thin Strips an einen anderen wachsenden Cannabismarkt zu bringen und wir glauben, dass dies es dem Unternehmen erlauben wird, seine Position in Puerto Rico weiter auszubauen," sagte der CEO von Chemesis Edgar Montero. "Da RDT vor Kurzem eine Partnerschaft mit Aphira in ausgewählten globalen Märkten bekannt gab, finden wir, dass unsere Partnerschaft eine gewaltige Wertsteigerung für unsere Aktionäre sein wird." Über Chemesis International Inc. Chemesis International Inc. Ist ein vertikal integriertes Unternehmen in der Cannabisbranche, das zurzeit innerhalb von Puerto Rico und Kalifornien tätig ist. Chemesis entwickelt ein starkes Standbein in Schlüsselmärkten vom Anbau zur Produktion, Vertrieb und Einzelhandel. Chemesis besitzt Einrichtungen in Puerto Rico und Kalifornien, was eine kosteneffektive Produktion und Vertrieb ihrer Produkte erlaubt. Ferner setzt Chemesis exklusive Marken und Partnerschaften wirksam ein und verwendet die hochwertigsten Extraktionsverfahren, um den Verbrauchern hochwertige Cannabisprodukte zu bieten. Chemesis wird den Unternehmenswert durch die Erkundung von Gelegenheiten in den Wachstumsmärkten erhöhen, während das Unternehmen seinen Kunden konsequent Qualitätsprodukte vom Samen bis zum Verkauf liefert. Im Auftrag des Board of Directors Edgar Montero CEO und Director INVESTOR RELATIONS: ir@chemesis.com www.chemesis.com 1 (604) 398-3378 Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 07.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 742415 07.11.2018 ISIN CA1635991039 AXC0124 2018-11-07/09:18