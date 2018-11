Die Baader Bank hat die Einstufung für Symrise nach den Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 82,50 Euro belassen. Das Umsatzwachstum des Aromenherstellers sei vorzüglich ausgefallen, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Dagegen hätten die Margen enttäuscht, was er aber so erwartet habe. Das organische Wachstum dürfte in den kommenden Jahren stark bleiben, wobei 2019 bei den Margen eine Wende gelingen sollte./mf/mis

Datum der Analyse: 07.11.2018

ISIN DE000SYM9999

AXC0128 2018-11-07/09:21