"Wir hatten ein fantastisches Jahr", sagte Konzernchef Antoine de Saint-Affrique am Mittwoch in einer Telefonkonferenz. Der Absatz kletterte um 6,3 Prozent auf 2,04 Millionen Tonnen. Damit habe Barry Callebaut zum ersten Mal in seiner Geschichte die Marke von 2 Millionen Tonnen geknackt. Erneut habe man das Wachstum des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...