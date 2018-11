Netcoins Holdings Inc.: Netcoins aktiviert weltweit 150.000 neue Verkaufsstellen DGAP-News: Netcoins Holdings Inc. / Schlagwort(e): Marktbericht/Kooperation Netcoins Holdings Inc.: Netcoins aktiviert weltweit 150.000 neue Verkaufsstellen 07.11.2018 / 09:32 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 7. November 2018 Netcoins aktiviert weltweit 150.000 neue Verkaufsstellen Netcoins Holdings Inc. ("NETC" oder das "Unternehmen") (CSE: NETC) (OTC: GARLF) meldet, dass die früher bekannt gegebenen zukünftigen 150.000+ Verkaufsstellen ab heute live und betriebsbereit sind. Am 17. September 2018 wurde ein endgültiges Abkommen mit einem globalen Voucher-Partner geschlossen, um das Netcoins Vertriebsnetz auf 171.000+ Verkaufsstellen zu erweitern. Die Integration mit diesem Voucher-Partner ist jetzt abgeschlossen und die Kunden können jetzt auf 6 Kontinenten in diese über 150.000 neuen Verkaufsstellen gehen, um einen Cash-Voucher zu erwerben, der dann online bei www.goNetcoins.com/redeem gegen eine Kryptowährung ihrer Wahl eingelöst werden kann. "Diese Erweiterung dehnt unseren Geschäftsbereich um das Siebenfache aus und hilft uns dabei, für den Durchschnittskunden den Erwerb von Kryptowährungen zu vereinfachen und zugänglicher zu machen," sagte Netcoins CEO Mark Binns. "Das Team bei Netcoins ist immer tätig und wir sind begeistert, dass ab heute diese über 150.000 Verkaufsstellen mit dem Verkauf der Voucher beginnen können, die dann via Netcoins gegen Kryptowährungen eingelöst werden. Unser Vertriebsnetz ist ein integraler Teil unseres Angebots und wir sind hocherfreut, eine globale Verkaufslösung für Kryptowährungen zu bieten." Über das Unternehmen Das Unternehmen entwickelt Software, die den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen für den Großverbraucher und Investor durch Vermittlungsdienstleistungen leicht zugänglich macht. Netcoins ermöglicht Krypto-Transaktionen mittels über 171.000 Verkaufsstellen weltweit und einer Over-The-Counter (OTC) Handelsplattform. Im Auftrag des Board of Directors "Mark Binns" Mark Binns CEO and Director Für Investor-Relations-Anfragen kontaktieren Sie bitte Netcoins unter: Tel.: 778.785.1175 oder E-mail ir@gonetcoins.com. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 07.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Netcoins Holdings Inc. 488 - 1090 West Georgia Street V6E 3V7 Vancouver Kanada Telefon: +1 604 687-7130 E-Mail: info@gotnetcoins.com ISIN: CA64113C1032 WKN: A2N41F Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München; Toronto Ende der Mitteilung DGAP News-Service 742425 07.11.2018 ISIN CA64113C1032 AXC0132 2018-11-07/09:32