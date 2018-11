Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Produktion steigt September unerwartet

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hat sich im September etwas besser als erwartet entwickelt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg sie gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent und lag um 0,8 (August: 0,2) über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen monatlichen Produktionsrückgang von 0,2 Prozent prognostiziert. Dabei hatten die am Dienstag veröffentlichten schwachen Daten zum Industrieumsatz eher darauf hingedeutet, dass die Produktion noch stärker als erwartet sinken würde.

Heizölkunden zahlen trotz milden Wetters derzeit mehr

Verbraucher mit Ölheizung haben bislang nicht vom milden Wetter im Herbst profitiert. Obwohl es im September und Oktober wärmer als im Vorjahr war, hatte ein Musterhaushalt mit Heizöl in diesem Zeitraum rund 12 Prozent höhere Kosten, wie das Vergleichsportal Verivox am Mittwoch mitteilte. Im Jahresvergleich stiegen die Heizölpreise demnach um 44 Prozent. Bei Gaskunden fallen die Heizkosten hingegen niedriger raus: Da sich die Gaspreise im Jahresvergleich bisher wenig verändert hätten, bezahle ein Musterhaushalt im Oktober hier aufgrund der höheren Temperaturen im Schnitt 22 Prozent weniger, berechnete das Vergleichsportal.

Chinas Zentralbank will private Unternehmen unterstützen

Chinas Zentralbank will Unternehmen bei Finanzierungsschwierigkeiten in Zukunft stärker unterstützen. Zentralbankgouverneur Yi Gang sagte, dass durch eine Kombination mehrerer Maßnahmen, inklusive der Ausgabe von Anleihen und Aktien, Firmen entlastet werden sollen. Er gab zu, dass man bei früheren Versuchen, die Verschuldung zu begrenzen, übers Ziel hinausgeschossen sei.

Demokraten erobern bei US-Kongresswahlen Repräsentantenhaus

Rückschlag für US-Präsident Donald Trump bei den Kongresswahlen: Die oppositionellen Demokraten haben seiner Republikanischen Partei die Mehrheit im Repräsentantenhaus abgerungen. Allerdings konnten die Republikaner ihre Mehrheit im Senat verteidigen, wie Hochrechnungen mehrerer US-Sender am Dienstagabend (Ortszeit) ergaben. Trotz der Teilniederlage seiner Republikaner bezeichnete Trump den Wahlausgang in einer ersten Reaktion als "enormen Erfolg".

Demokratische Fraktionschefin gelobt schärfere Kontrolle der Trump-Regierung

Die Fraktionschefin der US-Demokraten, Nancy Pelosi, hat nach dem Teilsieg ihrer Partei bei den Kongresswahlen eine schärfere Kontrolle der Regierung von US-Präsident Donald Trump angekündigt. "Es geht heute um mehr als nur Demokraten und Republikaner. Es geht um die Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Kontrolle", sagte Pelosi am Dienstagabend (Ortszeit) in Washington. Gleichzeitig versprach sie, dass die Demokraten im neugewählten Kongress "auf Lösungen hinarbeiten werden, die uns zusammenbringen, weil wir alle genug von Spaltung haben".

Erstmals muslimische Frauen in US-Kongress gewählt

Unter den Parlamentariern des US-Kongresses wird es künftig erstmals muslimische Frauen geben: Ilhan Omar und Rashida Tlaib ziehen als erste Frauen ihres Glaubens in den Kongress in Washington ein. Beide Kandidatinnen der oppositionellen Demokraten wurden am Dienstag in das Repräsentantenhaus gewählt, wie US-Sender meldeten.

Amerikanische Ureinwohnerinnen ziehen erstmals in US-Kongress ein

Zwei Kandidatinnen der demokratischen Partei haben Geschichte geschrieben und sind am Dienstag als erste amerikanische Ureinwohnerinnen in den US-Kongress gewählt worden. Sharice Davids und Deb Haaland gewannen in den US-Bundesstaaten Kansas und New Mexico, wie US-Sender berichteten.

Trump ruft im Ringen um "Dreamer" erneut Oberstes Gericht an

Im juristischen Ringen um das Schicksal von jungen Einwanderern ohne dauerhaftes Aufenthaltsrecht will die Regierung von US-Präsident Donald Trump erneut das Oberste Gericht des Landes einschalten. Das US-Justizministerium kündigte am späten Montagabend an, es werde sich unter Umgehung regionaler Berufungsgerichte direkt an das Oberste Gericht wenden, um das "Dreamer"-Programm beenden zu können.

USA drohen Russland mit neuen Sanktionen

Die USA erwägen wegen des Giftanschlags auf den früheren russischen Doppelagenten Sergej Skripal die Verhängung weiterer Sanktionen gegen Russland. Das US-Außenministerium erklärte am Dienstag in Washington, Moskau habe die Bedingungen der USA nicht erfüllt und müsse nun mit neuen Strafmaßnahmen rechnen. Das Außenministerium habe den Kongress darüber informiert, erklärte Sprecherin Heather Nauert.

USA bieten Millionen für Hinweise zu drei gesuchten PKK-Führern

Die USA bieten Millionen von Dollar für Hinweise zu den Aufenthaltsorten dreier führender Vertreter der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK). Gesucht würden die drei PKK-Kommandeure Murat Karayilan, Cemil Bayik und Duran Kalkan, erklärte der Vertreter des US-Außenministeriums, Matthew Palmer, am Dienstag nach einem Besuch in Ankara. Er fügte hinzu, die USA schätzten ihre Zusammenarbeit mit ihrem Nato-Partner Türkei im Kampf gegen den Terrorismus.

Schröder fordert mehr wirtschaftspolitisches Profil von der SPD

Der frühere SPD-Kanzler Gerhard Schröder (SPD) hat seine Partei aufgefordert, auch ihr wirtschaftspolitisches Profil zu schärfen. "Die SPD war immer dann erfolgreich, wenn sie nicht nur soziale, sondern auch wirtschaftliche Kompetenz hatte", sagte Schröder der Rheinischen Post. Nur wenn die SPD in der Wirtschaftspolitik wieder das Vertrauen der Bürger gewinne, werde sie wieder Erfolg haben.

Vorstand der NRW-CDU erwartungsgemäß ohne Empfehlung für Merkel-Nachfolge

Der Landesvorstand der nordrhein-westfälischen CDU hat erwartungsgemäß keine Empfehlung für die Nachfolge von Angela Merkel im CDU-Bundesvorsitz abgegeben. Die bevorstehenden CDU-Regionalkonferenzen gäben jedem Delegierten die Möglichkeit, sich selbst ein Bild zu machen, teilte die NRW-CDU am Dienstagabend nach einer außerordentlichen Vorstandssitzung mit. An der Zusammenkunft nahmen auch Friedrich Merz und Jens Spahn teil, die zu den aussichtsreichstes Bewerbern um den CDU-Vorsitz gezählt werden.

AfD-Fraktion wählt Mariana Harder-Kühnel als Kandidatin für Bundestagsvizeposten

Nach dem Scheitern ihres ursprünglichen Kandidaten hat die AfD-Fraktion die hessische Bundestagsabgeordnete Mariana Harder-Kühnel als Kandidatin für das Amt der Bundestagspräsidentin gewählt. Eine große Mehrheit habe auf der Fraktionssitzung am Dienstag für Harder-Kühnel gestimmt, teilte Pressesprecher Christian Lüth mit.

Regierung baut Fachkräftestrategie um

Die Bundesregierung will mit einem Umbau ihrer Fachkräftestrategie besser um Personal aus dem In- und Ausland werben. Ziel ist es unter anderem, mit verschiedenen Maßnahmen den Arbeitsstandort Deutschland für Fachkräfte aus dem europäischen Ausland attraktiv zu halten, wie die beteiligten Minister Hubertus Heil (Arbeit), Franziska Giffey (Familie), Anja Karliczek (Bildung), Peter Altmaier (Wirtschaft) und Horst Seehofer (Innen) am Dienstag in Berlin erklärten. Das zu Strategie gehörende Internetportal "Make-it-in-Germany" war bislang nur vom Wirtschaftsministerium getragen worden.

Klingbeil will Beschäftigten Auszeit durch "Grundeinkommensjahr" ermöglichen

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat vorgeschlagen, Beschäftigten eine Auszeit durch ein "Grundeinkommensjahr" zu ermöglichen. Dies würde Arbeitnehmern "Zeit zurückgeben für Dinge, die sie neben der Arbeit nicht schaffen", sagte Klingbeil Zeit online. Er plädierte für ein Modell, bei dem jeder Angestellte mit jedem Arbeitsjahr Anspruch auf eine bezahlte Auszeit von einem Monat erwerben würde.

Minister: 79 entführte Schüler im Nordwesten Kameruns befreit

Die 79 im Nordwesten Kameruns entführten Schüler sind wieder frei. "Alle 79 Schüler sind befreit", sagte Kommunikationsminister Issa Bakary Tchiroma am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP, ohne zunächst Angaben zu den genauen Umständen der Befreiung zu machen. Die Schüler waren am Montag im englischsprachigen Teil des afrikanischen Landes entführt worden.

+++ Konjunkturdaten +++

SCHWEIZ

SNB: Währungsreserven Okt 753,3 Mrd CHF

SNB: Währungsreserven Okt 753,3 Mrd CHF

SNB: Währungsreserven betrugen im Sep 739,5 Mrd CHF

TAIWAN

Exporte Okt +7,3% gg Vorjahr (PROG +7,1%)

Importe Okt +17,6% gg Vorjahr (PROG +17,0%)

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

November 07, 2018 03:04 ET (08:04 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.