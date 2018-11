TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)-Die asiatischen Aktienmärkte haben zur Wochenmitte nach einem sehr volatilen Handel uneinheitlich geschlossen. Nach zeitweiligen Zugewinnen in Tokio und Hongkong drehten dort die Börsen im späteren Handelsverlauf ins Minus.

Im Blick standen die US-Zwischenwahlen vom Dienstag, nicht zuletzt aufgrund des schwelenden Handelskonflikts zwischen den USA und China. Der Ausgang der Wahl gilt als politisches Stimmungsbild für US-Präsident Donald Trump und dürfte maßgeblich für die künftige Ausrichtung der US-Wirtschaftspolitik sein.

Der Nikkei-Index verlor nach einem unstetigen Verlauf 0,3 Prozent auf 22.086 Punkte. Zwischenzeitlich notierte er mehr als 1 Prozent im Plus. Im späteren Handel gab er 200 Punkte innerhalb von 10 Minuten ab. Bewegt wurde der Markt von einer Berg- und Talfahrt des Yen. Nachdem der Dollar zunächst bis auf 112,95 Yen gefallen war, legte er im weiteren Verlauf in der Spitze auf 113,82 Yen zu und notierte zuletzt bei 113,06 Yen. Zur gleichen Zeit am Vorlag kostete der Dollar 113,39 Yen. Angesichts des unsicheren Ausgangs der Wahlen in den USA war der Yen bei Anlegern als potentiell "sicherer Hafen" gesucht.

Geely knicken nach enttäuschenden Absatzzahlen ein

In Hongkong gab der Hang-Seng-Index Gewinne von bis zu 1,6 Prozent im Handelsverlauf wieder ab und notierte im späten Handel nahezu unverändert. In Schanghai schloss der Composite-Index um 0,7 Prozent niedriger. Für den Index war dies der dritte Tag in Folge mit Abgaben. Impulse kamen zwischenzeitlich von Aussagen des chinesischen Notenbankchefs Yi Gang, wonach Peking Maßnahmen ergreifen will, um Finanzierungsschwierigkeiten für private Unternehmen zu lindern, einschließlich Anleihe- und Eigenkapitalfinanzierungen.

Unter den Einzelwerten profitierten Hanrui Cobalt und Pengxin Mining von einer Kobalt-Verkaufssperre bei einer Tochtergesellschaft von Glencore. Die beiden Minenwerte stiegen um das Tageslimit von 10 Prozent.

Für die Aktie des größten chinesischen Automobilherstellers Geely ging es in Hongkong um 4,9 Prozent nach unten in Reaktion auf am Vortag nach Börsenschluss vorgelegte Verkaufszahlen. Der Absatz hatte sich im Oktober nur um 3 Prozent erhöht, eine deutliche Verschlechterung gegenüber dem Wachstum von 14 Prozent im September und 30 Prozent im August.

In Südkorea gab der Kospi nach einem volatilen Handelsverlauf 0,5 Prozent ab, nachdem das geplante Treffen von US-Außenminister Mike Pompeo mit einem hochrangigen nordkoreanischen Beamten abgesagt worden war. Das Index-Schwergewicht Samsung gewann 0,6 Prozent nach Berichten, wonach der Technologiekonzern demnächst ein faltbares Mobiltelefon vorstellen wird.

Die Börse in Sydney schloss mit einem Plus von 0,4 Prozent. Der stark gewichtete Finanzsektor legte um 0,6 Prozent hinzu. Aufwärts ging es um 0,7 Prozent auch für Konsumgüterwerte. Deutliche Zugewinne verbuchte die Börse in Taiwan. Der Taiex gewann nach zwei Handelstagen mit Abgaben 0,9 Prozent. Gestützt wurde der Index von den zuletzt gebeutelten Apple-Zulieferern. Largan stiegen um 0,9 Prozent, Hon Hai legten um 0,8 zu.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.896,90 +0,37% -2,77% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.085,80 -0,28% -2,98% 07:00 Kospi (Seoul) 2.078,69 -0,52% -15,76% 07:00 Schanghai-Comp. 2.641,34 -0,68% -20,15% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.074,64 -0,18% -12,81% 09:00 Taiex (Taiwan) 9.908,35 +0,85% -6,90% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.069,15 +0,28% -10,06% 10:00 BSE (Mumbai) 34.991,91 0% +3,49% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:22 % YTD EUR/USD 1,1450 +0,3% 1,1420 1,1415 -4,7% EUR/JPY 129,46 -0,0% 129,52 129,28 -4,3% EUR/GBP 0,8722 +0,0% 0,8721 0,8729 -1,9% GBP/USD 1,3130 +0,3% 1,3094 1,3076 -2,9% USD/JPY 113,06 -0,3% 113,45 113,25 +0,4% USD/KRW 1122,50 +0,1% 1121,40 1124,63 +5,2% USD/CNY 6,9300 +0,2% 6,9194 6,9215 +6,5% USD/CNH 6,9253 +0,0% 6,9219 6,9208 +6,3% USD/HKD 7,8324 +0,0% 7,8317 7,8337 +0,2% AUD/USD 0,7252 +0,2% 0,7236 0,7225 -7,3% NZD/USD 0,6749 +0,2% 0,6736 0,6668 -4,9% Bitcoin BTC/USD 6.529,45 +1,3% 6.444,75 6.415,77 -52,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,87 62,21 -0,5% -0,34 +6,5% Brent/ICE 71,90 72,13 -0,3% -0,23 +13,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.231,08 1.226,93 +0,3% +4,15 -5,5% Silber (Spot) 14,62 14,54 +0,6% +0,08 -13,7% Platin (Spot) 874,65 870,00 +0,5% +4,65 -5,9% Kupfer-Future 2,75 2,73 +0,5% +0,01 -18,1% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 07, 2018 03:20 ET (08:20 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.