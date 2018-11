FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autozulieferer Schaeffler hat auch unter dem Strich im dritten Quartal weniger verdient. Das Nettoergebnis brach laut Mitteilung trotz höherer Umsätze um 16 Prozent auf 257 Millionen Euro ein. Wie Schaeffler bereits bei der Gewinnwarnung für 2018 vergangene Woche mitteilte, kletterten die Erlöse in den drei Monaten um rund 3 Prozent auf gut 3,5 Milliarden Euro. Das EBIT sackte um ein Zehntel auf 376 Millionen Euro ab.

"In den vergangenen sieben Wochen hat sich die Lage der globalen Automobilindustrie insbesondere in China und auch in Europa weiter verschlechtert", erklärte Schaeffler-Chef Klaus Rosenfeld. Das Quartal habe daher "erneut gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir sowohl ein Automobil- als auch ein Industriezulieferer sind". Im Industriegeschäft laufe es weiter gut. Was jetzt zähle sei Kosten- und Kapitaldisziplin, so Rosenfeld.

Für 2018 rechnet der fränkische Familienkonzern weiter mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent, einer EBIT-Marge vor Sondereffekten von 9,5 bis 10,5 Prozent und einem Free Cash Flow vor Ein- und Auszahlungen für M&A-Aktivitäten von rund 300 Millionen Euro.

November 07, 2018

