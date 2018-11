Der Lichtkonzern Osram will durch die Neuaufstellung mittelfristig wieder stärker wachsen. Bis 2022/23 strebt der Konzern ein jährliches Umsatzplus im mittleren einstelligen bis zweistelligen Prozentbereich an, kündigte Vorstandschef Olaf Berlien am Mittwoch auf der Bilanzpressekonferenz des Unternehmens in München an. Die bereinigte operative Marge (Ebitda) soll wieder über 15 Prozent liegen. Dabei geht Osram von stabilen Wechselkursen aus.

Im vergangenen Geschäftsjahr hatte Osram ein vergleichbares Umsatzwachstum von lediglich 2 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro erreicht, die Marge war bereinigt von 16,8 auf 14,7 Prozent gesunken. Für das neue Jahr hat Osram zurückhaltende Ziele ausgegeben - die bereinigte operative Marge dürfte weiter auf 12 bis 14 Prozent sinken. Der vergleichbare Umsatz dürfte stabil bleiben oder moderat um bis zu 3 Prozent wachsen. Die Prognose bezieht sich dabei noch auf die alte Struktur.

Von früheren Mittelfristzielen, etwa bis 2020 einen Umsatz von 5 Milliarden Euro zu erreichen, nahm der Osram-Chef Abstand. Zwar wird diese Marke weiterhin angestrebt, jedoch "später" erreicht. Berlien begründete dies zum einen mit der neuen Organisation, zum anderen mit den veränderten Marktbedingungen, vor allem in der Autoindustrie, die derzeit schwächelt.

Der Ausblick für 2018/19 belastete die Aktie am Vormittag, sie gab um mehr als 3 Prozent nach. Die Prognose liege unter der durchschnittlichen Marktschätzung, erklärte Commerzbank-Analyst Sebatian Growe, der die Aktie von "Buy" auf "Hold" abstufte. Zudem dauere der Umbau des Konzerns länger als gedacht. Auch Metzler-Experte Guido Hoymann stufte den Jahresausblick in einer ersten Einschätzung als "recht schwach" ein./nas/jha/

