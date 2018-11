Die Baader Bank hat die Einstufung für Brenntag nach den Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Das dritte Quartal des Chemikalienhändlers bewege sich mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das leicht unter den Erwartungen liegende operative Ergebnis (Ebitda) sowie zum Nettogewinn seien unter anderem auf Investitionen in das Wachstum in der Region Asien-Pazifik zurückzuführen./mf/mis Datum der Analyse: 07.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A1DAHH0