Warum hat die NürnbergMesse eigentlich gebaut?

Laut dem Veranstalter war "die Modernisierung des Geländes entscheidend, will man als Messestandort auch zukünftig wettbewerbsfähig sein." So investieren die Messeplätze in Deutschland - Nürnberg ausgenommen - in den kommenden Jahren über zwei Milliarden Euro in die Modernisierung von Gebäuden und Infrastruktur. Durch den Bau der Halle 3C entstand zudem die erforderliche "Pufferhalle", die es bei künftigen Baumaßnahmen ermöglichen soll, dass auf dem Messegelände per Saldo keine Ausstellungsfläche wegfällt.

Wann feierte die Halle ihre Messe-Premiere?

Die Halle 3C öffnete erstmals zur Erfindermesse iENA (01. bis 04.11.2018).

Welche Beeinträchtigungen gingen mit dem Bau der Halle 3C einher?

Es fallen ...

