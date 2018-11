Bonn (www.anleihencheck.de) - Seit unserer letzten Ausgabe von "Zinsen und Währungen" haben die Renditen von Bundesanleihen per saldo moderat nachgegeben, so die Analysten von Postbank Research.Die Rückgänge von 0,47% auf 0,43% (10 Jahre) sowie von -0,54% auf -0,61% (2 Jahre) würden dabei aber ausgeprägtere Schwankungen im Monatsverlauf kaschieren. So hätten Anfang Oktober zunächst hawkish interpretierte Äußerungen von EZB-Präsident Draghi hinsichtlich eines erwarteten Anziehens der EWU-Kerninflation die Kapitalmarktzinsen steigen lassen. Nachfolgend habe sich aber eine Gegenbewegung ergeben, da die Absicht der italienischen Regierung, die Neuverschuldung des Staates kräftig auszuweiten, als Gefahr für die Schuldentragfähigkeit des Landes angesehen worden sei und zu einer steigenden Risikoaversion geführt habe, wovon wiederum Bundesanleihen profitiert hätten. Die neuerliche Kehrtwende sei aber wiederum auf dem Fuß gefolgt. ...

