Demokraten übernehmen Repräsentantenhaus Italienische Regierung: Kein Einlenken bei Haushaltsstreit Widersprüchliche Neuigkeiten zum Thema Brexit

Im Vorfeld der US-Zwischenwahlen gab es viele Spekulationen hinsichtlich Ergebnis, Marktreaktion sowie Donald Trumps zukünftiges Durchsetzungsvermögen in Washington. Wie erwartet gewinnen die Demokraten wieder die Kontrolle über das Repräsentantenhaus, während der Senat in den Händen den Republikaner bleibt. Mit einem "gespaltenen" Kongress könnte der US-Präsident in der Tat Schwierigkeiten haben, marktfreundliche Reformen voranzutreiben (fiskalische Impulse und höhere Staatsausgaben). Einige glauben zwar, dass sich die Demokraten für neue Ausgaben aussprechen könnten, doch die offensichtlichste Möglichkeit, die US-Wirtschaft weiter zu stützen, wären Fortschritte beim Handelskonflikt zwischen den USA und China. An den Märkten waren die Reaktionen auf das Ergebnis der US-Zwischenwahlen überschaubar: Die S&P 500-Futures stiegen, der USD schwächelte. Auch ...

