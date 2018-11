Von Alberto Delclaux

MADRID (Dow Jones)--Bei dem mit Spannung erwarteten Urteil über mögliche Rückzahlungen von Darlehenskosten in Spanien hat der Oberste Gerichtshof des Landes zu Gunsten der Banken entschieden. Kreditinstituten wie Banco Sabadell oder CaixaBank bleiben damit Milliarden an Rückzahlungen an Kunden erspart. Investoren reagieren erfreut: Die Aktie von Sabadell legt um 4,5 Prozent zu, Caixa um 3,9, BBVA um 3,3 und Santander um 3,1 Prozent.

Im Oktober hatte ein Gericht zunächst entschieden, dass die Banken eine Steuer bei Hypothekenkrediten zahlen müssen. Bis dahin mussten Kreditnehmer die Steuer zahlen. Der Oberste Gerichtshof entschied nun aber, dass der Kunde diese Steuer übernehmen muss. Die Abstimmung fiel mit 15 zu 13 Gegenstimmen relativ knapp aus.

