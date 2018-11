Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach den US-Zwischenwahlen geht es an den europäischen Börsen erst einmal aufwärts. Der DAX steigt im frühen Handel um 1,0 Prozent auf 11.602 Punkte und der Euro-Stoxx-50 gewinnt 1,1 Prozent auf 3.244 Zähler. In Europa liegen alle Branchenindizes im Plus. Größter DAX-Gewinner sind zunächst FMC mit einem Plus von gut 7 Prozent, nachdem Kalifornien weiterhin Dialyse-Dienstleistungen ermöglicht hat. Ein Bürgerbegehren zur Kappung der Dialyseerstattung ist im US-Bundesstaat abgelehnt worden.

Trotzdem bleiben die Meinungen über den weiteren Weg des Gesamtmarkts geteilt: "Der Gewinn der Mehrheit im Repräsentantenhaus durch die Demokraten wird in den USA zu einer Jahresendrally führen", sagt zwar Nigel Green vom Finanzdienstleister deVere Group. Andere Marktteilnehmer haben sogar mit neuen Höchstständen an der Wall Street gerechnet - auch mit dem Hinweis darauf, das Repräsentantenhaus könnte den Protektionismus in der Handelspolitik eindämmen.

"Die US-Zwischenwahlen führen zu einem geteilten Kongress, der die innenpolitische Agenda von Trump weitgehend lähmt", warnt dagegen Jan von Gerich, Marktstratege bei Nordea. Trump dürfte weiter mit Dekreten regieren und den Handelskrieg weiter eskalieren zu lassen. Dies dürfte die Risikobereitschaft belasten, erwartet Gerich. Damit könnte im Tagesverlauf Abgabedruck aufkommen.

Dollar verliert - weniger Wachstum - weniger Zinserhöhungen

Verlierer des Wahlergebnisses ist aber erst einmal der Dollar, der Euro steigt auf 1,1471 Dollar. "Bisher war die Politik für den Dollar ideal", sagt Devisenanalyst Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank. Er habe einerseits von den fiskalpolitischen Wachstumsimpulsen profitiert und andererseits von der inflationstreibenden protektionistischen Handelspolitik, die die Notenbank Fed auf ihrem Zinserhöhungskurs bestärkt habe.

"Nun wird es mit fiskalpolitischen Impulsen für die Trump-Regierung schwieriger", sagt Leuchtmann. Einerseits bremse das die Nachfrage nach Dollar-Kapital. Andererseits dürfte die Weichenstellung im Kongress wegen der geringeren fiskalpolitischen Wachstumsimpulse auch die Zinserhöhungen der US-Notenbank bremsen. Kurzfristig könnte der Euro nun Richtung 1,16 Dollar steigen, erwartet Leuchtmann.

FMC profitieren von US-Abstimmung

FMC profitieren von der Ablehnung eines Antrags auf ein Kappen der Erlöse für Dialysedienstleistungen in Kalifornien. Bei Annahme des Antrages wäre es für die Anbieter wie FMC und deren Wettbewerber kaum möglich gewesen, die Dialysezentren in dem US-Bundesstaat wirtschaftlich zu betreiben, heißt es am Markt. Diese Gefahr scheint nun gebannt, dies sorgt für Erleichterung an der Börse. Im Fahrwasser ziehen die Aktien von Fresenius um 2 Prozent an.

Adidas trotz erhöhtem Ausblick schwach

Daneben steht die Berichtssaison im Blick. Adidas verlieren 3,7 Prozent, obwohl der Sportartikelhersteller den Ausblick erhöht hat. Negativ wird die Umsatzentwicklung bewertet, im dritten Quartal hat Adidas die Erlöserwartung verfehlt.

Auch BMW stehen mit einem Minus von 1,6 Prozent unter Druck. Im Autogeschäft hat sich die EBIT-Marge auf 4,4 Prozent nahezu halbiert. Munich Re ziehen dagegen nach Vorlage des Quartalsberichts an, wenn auch nur leicht um 0,4 Prozent.

Delivery Hero plus 11 Prozent - auch Scout-24 und Fraport stark

In der zweiten Reihe steigen Delivery Hero nach Quartalsausweis um 11 Prozent. Das Unternehmen hat den Umsatzausblick nach oben genommen.

Fraport gewinnen 4,7 Prozent. Der Umsatz liegt deutlich über den Erwartungen. Auch das EBITDA habe die Prognosen leicht übertroffen. Scout24 ziehen um 4,8 Prozent an. Umsatz und operativer Gewinn liegen zwar nur geringfügig über den Erwartungen. Nach dem scharfen Kurseinbruch sehen Marktteilnehmer bei Scout24 nun Erholungspotenzial.

Axel Springer legen um 0,6 Prozent zu. "Die Zahlen zeigen eine bessere Profitabilität", sagt ein Händler. Der Medienkonzern hat die Gewinnerwartungen im dritten Quartal geschlagen. Der Gewinn je Aktie lag bei 72 Cent, erwartet worden waren 69 Cent. Den Ausblick hat Axel Springer nun erhöht.

Symrise, Brenntag und Osram schwach

Schwach im Markt liegen dagegen nach Quartalsberichten Symrise, Brenntag und Osram. Osram fallen mit einem schwachen Ausblick um 3,4 Prozent. Brenntag geben 1,9 Prozent ab, nachdem der Chemikalienhändler die Gewinnerwartungen verfehlt hat. Symrie verlieren 2,6 Prozent, nachdem das Unternehmen die Ertragsprognosen nicht erfüllen hat können.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.243,92 1,14 36,50 -7,42 Stoxx-50 2.975,68 1,12 32,83 -6,36 DAX 11.601,74 1,02 117,40 -10,19 MDAX 24.477,26 1,13 273,97 -6,58 TecDAX 2.688,38 1,20 31,98 6,30 SDAX 11.279,99 1,17 130,52 -5,11 FTSE 7.118,35 1,10 77,67 -8,48 CAC 5.137,52 1,23 62,34 -3,29 Bund-Future 159,71% 0,04 2,25 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:21 Uhr Di, 17.07 Uhr % YTD EUR/USD 1,1465 +0,40% 1,1433 1,1418 -4,6% EUR/JPY 129,77 +0,19% 129,49 129,43 -4,1% EUR/CHF 1,1458 +0,02% 1,1456 1,1457 -2,2% EUR/GBP 0,8722 +0,02% 0,8721 0,8730 -1,9% USD/JPY 113,20 -0,22% 113,19 113,37 +0,5% GBP/USD 1,3143 +0,37% 1,3113 1,3081 -2,7% Bitcoin BTC/USD 6.551,18 +1,7% 6.522,64 6.448,22 -52,0% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,60 -0,61 0,01 Deutschland 10 J. 0,43 0,43 0,00 USA 2 Jahre 2,91 2,93 1,02 USA 10 Jahre 3,19 3,23 0,78 Japan 2 Jahre -0,13 -0,13 0,01 Japan 10 Jahre 0,12 0,12 0,07 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,89 62,21 -0,5% -0,32 +6,6% Brent/ICE 72,02 72,13 -0,2% -0,11 +13,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.231,68 1.226,93 +0,4% +4,75 -5,5% Silber (Spot) 14,66 14,54 +0,9% +0,12 -13,4% Platin (Spot) 874,65 870,00 +0,5% +4,65 -5,9% Kupfer-Future 2,76 2,73 +0,9% +0,02 -17,7% ===

