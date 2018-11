Drei Funktionen vereint in diesem Beispiel die neue Aktienanleihe von Vontobel mit Conti, VW und Daimler. Es ist eine Anleihe 1) mit mehreren Aktien, also Multi, 2) mit Partizipation und 3) Protect steht da auch noch drüber. Zudem ist die Zins-Party von 6 % immer garantiert. Vontobel: 6,00% p.a. Protect Multi Aktienanleihen mit Part. auf Continental/Daimler/Volkswagen. Im Original hier erschienen: Drei Funktionen in Einem bei der Aktienanleihe - mit "Zins-Party"

