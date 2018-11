Die deutsche Industrie stellt sich nach den Kongresswahlen in den USA weiter auf Gegenwind aus Washington ein. "Der Konfrontationskurs der US-Regierung ist und bleibt eine Gefahr für die Weltwirtschaft", sagte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf, am Mittwoch. "Wir haben wenig Zuversicht, dass sich an der protektionistischen Ausrichtung der amerikanischen Handelspolitik etwas ändern wird."

Die Republikaner von US-Präsident Donald Trump verloren bei den Kongresswahlen das Repräsentantenhaus an die Demokraten. Viele Demokraten unterstützen jedoch die Handelsagenda des Präsidenten, sagte Kempf. Im Senat hat Trumps Partei weiter die Mehrheit.

Kempf kritisierte "nationale Alleingänge und Zölle unter dem Deckmantel der nationalen Sicherheit". Europäische Exporte könnten die nationale Sicherheit in den USA aber nicht gefährden, betonte er. Es sei zudem nur eine Frage der Zeit, bis die Strafzölle auch die US-Konjunktur negativ beeinflussten./tam/DP/jha

