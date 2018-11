Von Barbara Millner

FRANKFURT (Dow Jones)--Die chemisch-pharmazeutische Industrie in Deutschland hat die Produktion im dritten Quartal nur noch dank der positiven Entwicklung der Pharmaerzeugung steigern können. Die Umsätze nahmen allerdings dank höherer Preise in nahezu allen Sparten zu, wie der Branchenverband VCI feststellte. Er bestätigte seine Prognosen für das Gesamtjahr, warnte aber gleichzeitig vor sich eintrübenden Erwartungen angesichts wachsender Risiken.

"In der deutschen und europäischen Wirtschaft werden immer stärkere Bremsspuren sichtbar. Die Nachfrage unserer Kunden nach Chemieprodukten wird schwächer. Die zunehmenden Risiken, wie die Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China sowie der Brexit, sorgen für steigende Verunsicherung", sagte der neue Verbandspräsident Hans Van Bylen.

Gegenüber dem Vorquartal verzeichnete die drittgrößte Branche in Deutschland nach der Fahrzeug- und der Maschinenbauindustrie im dritten Quartal nur noch ein Wachstum der Produktion von 0,3 Prozent, auf Jahressicht ergab sich ein Plus von 2,4 Prozent. Während die Produktion von Pharmazeutika weiterhin zulegte, ging die Produktion in den meisten Chemiesparten zurück.

Rechne man die boomende Pharmaproduktion heraus, musste die Branche ihre Produktion sogar drosseln, hieß es. Gebremst habe insbesondere die Automobilindustrie, die sich aufgrund von Zulassungsproblemen durch neue Prüfstandards im dritten Quartal des Jahres schwach entwickelte. Die Kapazitäten blieben mit knapp 85 Prozent weiterhin gut ausgelastet, wie der VCI feststellte.

Die Preise zogen im Quartal wegen steigender Rohstoffkosten um 1,1 Prozent zum Vorquartal und um 2,6 Prozent zum Vorjahr an. Der Branchenumsatz stieg trotz nahezu stagnierender Produktion dank der höheren Preise um 1,7 Prozent im Vergleich zum Vorquartal und erreichte in den drei Monaten per Ende September 48,1 Milliarden Euro. Im Jahresvergleich nahmen die Erlöse dank der soliden Nachfrage aus dem Ausland um 3,4 Prozent zu.

Mit einem Wert von 30,1 Milliarden Euro legten die Erlöse im Ausland um saisonbereinigt 2,4 Prozent gegenüber April bis Juni zu. Das Vorjahresniveau wurde um über 4 Prozent übertroffen.

Der Verband bestätigte seine Prognose, wonach die Chemieproduktion 2018 um 3,5 Prozent wächst und der Branchenumsatz um 4,5 Prozent auf 204 Milliarden Euro zulegt. Bei den Chemikalienpreisen sieht der VCI weiterhin einen Anstieg um 1,5 Prozent.

Der VCI vertritt die Interessen von rund 1.700 Unternehmen aus der chemisch-pharmazeutischen Industrie in Deutschland. Die chemisch-pharmazeutische Industrie erwirtschaftet nach eigenen Angaben rund 10 Prozent des Industrieumsatzes in Deutschland.

