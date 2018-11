Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: MagForce AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu MagForce AG Unternehmen: MagForce AG ISIN: DE000A0HGQF5 Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: Kaufen Kursziel: 15,30 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.12.2019 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann Auch nach Veröffentlichung der Halbjahreszahlen behalten die Prognosen für die kommenden Geschäftsjahre aufgrund der unverändert positiven Aussichten sowie des bestätigten Zulassungszeitplans, ihre Gültigkeit. Die Grundlage dafür stellt unverändert der geplante Roll-Out der NanoTherm-Technologie in Europa, namentlich Polen, Italien und Spanien sowie in Deutschland. Mit der nun entwickelten mobilen Lösung, für die keine feste, vergleichsweise kostenintensive Installation mehr in den Behandlungszentren notwendig ist, wurde die technische Voraussetzung geschaffen. Die Kooperationsbereitschaft der Behandlungszentren im Hinblick auf den Einsatz der MagForce-Technologie dürfte insbesondere aufgrund des für den Anwender verbundenen geringeren Risikos deutlich zunehmen. Ein weiterer wichtiger Aspekt des europäischen Roll-Outs ist die geplante Erlangung der Kostenerstattung durch die Versicherungen, da derzeit die Behandlung noch privat oder nach Einzelantrag durch die Krankenkasse finanziert wird. In den adressierten Ländern sollen diesbezüglich Kostenerstattungsstudien durchgeführt werden, wobei hier mit einem jeweils geringen Aufwand zu rechnen ist. Auch die unverändert für die zweite Jahreshälfte 2019 erwartete Zulassung zur Prostatabehandlung schreitet planmäßig voran. Nach dem Beginn der Zulassungsstudien an den beiden Behandlungszentren in Seattle und San Antonio könnten bereits im ersten Quartal 2019 die ersten Ergebnisse publiziert werden. Nach einer Auswertungsphase erwarten wir den Start der kommerziellen Behandlung Ende des kommenden Geschäftsjahres 2019. Parallel dazu dürfte die MagForce AG, zusätzlich zu den derzeit zwei einbezogenen Behandlungszentren, weitere Krankenhäuser einbinden so dass eine zeitnahe flächendeckende Behandlung möglich wird. Diesbezüglich sollte sowohl die Produktion von NanoTherm als auch von den deutlich kleineren zur Prostatabehandlung notwendigen NanoActivator-Geräten forciert werden. Der Abschluss weiterer Kooperationen in Europa sowie die erwartete Marktzulassung zur Behandlung von Prostatakrebs in den USA sollte im kommenden Geschäftsjahr die ersten nennenswerten Umsätze nach sich ziehen. Im Geschäftsjahr 2020 sollte die Gesellschaft einen raschen Anstieg des Umsatzvolumens vorweisen können. Als Basis dafür dienen der ganzjährige Einbezug von Umsätzen in den USA sowie eine erwartete Zunahme von Patientenanfragen in Europa. Der Break-Even auf EBITDA-Ebene sollte gemäß unseren Erwartungen erst im Ge-schäftsjahr 2021 erreicht werden. Grundsätzlich rechnen wir mit einem vergleichsweise hohen Rentabilitätsniveau (EBITDA-Marge: ca. 45 %), da im eingeschwungenen Zustand hohe Skaleneffekte erzielt werden dürften. Dies stellt die Basis für unser DCF-Bewertungsmodell dar. Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells haben wir ein neues Kursziel in Höhe von 15,30 EUR (bisher: 15,80 EUR) ermittelt. Die Kurszielreduktion reflektiert den Rückgang der Beteiligungsquote an der US-Tochter MagForce USA auf 67,9 % (bisher: 76,9 %). Im Rahmen der im August 2018 durchgeführten Kapitalerhöhung bei der Tochtergesellschaft kam es zu diesem Verwässerungseffekt. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs in Höhe von 6,09 EUR vergeben wir damit weiterhin das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17137.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 06.11.18 (17:25 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 07.11.18 (10:00 Uhr) =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

