Die Steinhoff-Aktie will sich derzeit für keine klare Bewegungsrichtung entscheiden. So wurde der aktuelle Seitwärtslauf auch in der abgelaufenen Woche unbeirrt fortgesetzt. Doch erfahrungsgemäß folgen auf zwischenzeitliche Verschnaufpausen bei der SDax-Aktie immer wieder massive Kursausschläge nach oben oder nach unten, mit denen auch in den kommenden Wochen zu rechnen ist....

Den vollständigen Artikel lesen ...