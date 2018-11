Bei BMW ist der Gewinn im dritten Quartal überraschend stark eingebrochen. In der Kernsparte Automobile rauschte das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um 47 Prozent in die Tiefe auf 930 Millionen Euro, wie der Münchner Oberklasse-Autobauer am Mittwoch mitteilte. Das ist deutlich weniger als die knapp 1,2 Milliarden Euro, die Analysten im...

