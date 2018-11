Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Axel Springer nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 77,50 Euro belassen. Der operative Gewinn (Ebitda) liege über ihrer und der Konsensschätzung, schrieb Analystin Katherine Tait am Mittwoch in einer ersten Einschätzung. Hier habe sich vor allem der Karriere-Service Jobs Classifieds positiv ausgewirkt sowie niedrigere Kosten der Holdinggesellschaft. Alles in allem belegten die Zahlen, dass sich der Medienkonzern erfolgreich auf stärkeres Wachstum kapriziere./bek/zb Datum der Analyse: 07.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2018-11-07/10:43

ISIN: DE0005501357