Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero nach Quartalszahlen und Anhebung der Umsatzprognose auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Das MDax-Unternehmen habe solide abgeschnitten, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Unter den Online-Essenslieferdiensten bleibe das Papier sein "Top Pick". In den Schwellenländern sei Delivery Marktführer. Dort setze sich der Trend zu Essensbestellungen über das Internet immer mehr durch, wovon Delivery profitieren dürfte./ajx/zb Datum der Analyse: 07.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2018-11-07/10:48

ISIN: DE000A2E4K43