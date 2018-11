Die Commerzbank hat die Einstufung für BMW nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Zwar habe BMW zuvor bereits die Investoren auf ein schwaches drittes Jahresviertel eingestellt, liege nun aber insbesondere im Autogeschäft dennoch hinter den Erwartungen am Markt, schrieb Analyst Demian Flowers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hier müssten die Bayern das Vertrauen der Anleger wieder zurückgewinnen./ajx/mis Datum der Analyse: 07.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2018-11-07/10:50

ISIN: DE0005190003