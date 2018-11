Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Finanzvorstand der Munich Re zeigt sich trotz eines guten Neunmonatsergebnisses gewohnt zurückhaltend mit Blick auf den Jahresgewinn. "Wir sehen einem guten Jahresabschluss entgegen, aber es ist noch zu früh zum Feiern", sagte Jörg Schneider in einer Telefonkonferenz zu den Zahlen des DAX-Konzerns zum dritten Quartal. Er gab sich gleichwohl zuversichtlich, in der oberen Hälfte der Prognosespanne zu landen.

Die Munich Re strebt für das laufende Jahr einen Konzerngewinn von 2,1 bis 2,5 Milliarden Euro an, hat aber nach neun Monaten trotz Katastrophenbelastungen durch Wirbelstürme wie "Florence" und "Jebi" bereits 2,04 Milliarden Euro erzielt.

Allerdings gibt es bereits zwei Naturereignisse, die die Munich Re im vierten Quartal belasten werden. Das sind der Hurrikan "Michael", der im Oktober in Florida auf Land getroffen ist, und der Taifun "Trami", der in Japan gewütet hat. Der Konzern schätzt die Belastung auf zusammen 350 Millionen Euro. Das sei eine sehr grobe Schätzung, sagte Schneider. "Wir wissen nicht, was noch passiert."

Dementsprechend sei die angepeilte Schaden-Kosten-Quote von 97 Prozent als "eher optimistisch" zu sehen. Im dritten Quartal lag die Quote, die Aufwendungen für Versicherungsbetrieb und Versicherungsleistungen ins Verhältnis zum Prämienaufkommen setzt, bei 100,7 Prozent, in den ersten neun Monaten bei 97,3 Prozent. Je niedriger die Quote, desto profitabler arbeitet eine Versicherung.

Die auf den ersten Blick verhaltene Prognose für die Erstversicherungstochter Ergo rechtfertigte Schneider. Der Konzern hat die Prognose für Ergo im laufenden Jahr auf mindestens 350 Millionen Euro angehoben, hat aber in den ersten neun Monaten bereits 359 Millionen Euro erzielt.

"Man mag meinen, das ist wenig ambitioniert", sagte Schneider. Es könnte aber noch diverse Effekte im vierten Quartal geben, etwa eine weitere Konsolidierung des Beteiligungsportfolios und interne Optimierungsmaßnahmen. Es sei "nicht unrealistisch", dass im vierten Quartal nur wenig Gewinn von Ergo kommt, so der Manager.

Kontakt zum Autor: matthias.goldschmidt@wsj.com

DJG/mgo/bam

(END) Dow Jones Newswires

November 07, 2018 04:24 ET (09:24 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.