Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, steht unter starkem Verkaufsdruck und so werden nun die Tiefs im Bereich der 95,90/85 getestet. Dollarindex fällt zum Mehrtagestief Der Greenback bleibt in dieser Woche angeschlagen und so verbucht er den 3. Tag in Folge einen Verlust und so findet der Handel ...

