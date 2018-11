Die Deutsche Telekom und Nokia zeigen mit ersten 5G-Tests im Hamburger Hafen, wie flexibel das neue Supernetz einsetzbar ist. Die Botschaft an die Industrie: Nicht jede Fabrik braucht ihr eigenes 5G-Netz.

Das Timing hätte nicht besser sein können. Pünktlich um neun Uhr rückt am Dienstag ein Großaufgebot der Polizei zum Hamburger U-Bahnhof Hafencity Universität aus. Mit Blaulicht rasen mehrere Streifenwagen zum Tatort. Der Auftrag an die mehr als 50 schwer bewaffneten Spezialkräfte: Vier Terroristen aufspüren und die Verletzten bergen. Für einen Vormittag ist die Hafencity Schauplatz einer Anti-Terrorübung, die so realistisch nachgespielt ist, dass ein paar Passanten tatsächlich an einen Ernstfall glauben.

Einen Häuserblock weiter, in der Zentrale der Hamburg Port Authority (HPA), deutet deren Chef Jens Meier an, dass solch eine Terrorübung in Zukunft ganz anders ablaufen könnte. Im neuen 5G-Mobilfunk, der Daten in Echtzeit überträgt, könne die Polizei einen eigenen Kommunikationskanal bekommen. Und auch die Ampelanlagen lassen sich so vollautomatisch steuern, dass Straßensperren deutlich weniger Staus verursachen. Erste Tests zeigen, dass der 5G-Mobilfunk völlig neue Anwendungen ermögliche.

Zusammen mit der Deutschen Telekom und dem finnischen Netzausrüster Nokia schaltete die Hafenbehörde ein 5G-Testnetz mit mehreren unterschiedlich schnellen Fahrspuren für Daten ein, mit dem sich zum Beispiel der stetig steigende Autoverkehr intelligenter als bisher steuern lässt. "Wir müssen wegkommen von der Zeit getakteten Ampelschaltung", sagt Meier.

Und dafür biete der neue 5G-Mobilfunk eine stabile technische Plattform. Sensoren in der Straße liefern Daten über ...

